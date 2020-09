Allmählich kommen die hoch gehandelten Teams in Schwung. Nach fünf Spielen führt Topfavorit SV BW Murg mit zwölf Zählern die Tabelle vor dem punktgleichen FC Geißlingen an. Aufsteiger SV Waldhaus spielt munter mit. Er hat ebenfalls vier Siege gefeiert. Überraschend hält auch die Reserve des SV 08 Laufenburg den Anschluss zur Spitze.

Spvgg. Wutöschingen ist alles zuzutrauen

Gut möglich, dass es nach dem sechsten Spieltag genauso aussieht. Der SV Waldhaus will seine Serie ausbauen. Zu Gast ist die Spvgg. Wutöschingen. Die Elf von Trainer Thomas Schäfer hat bisher alle drei Heimspiele gewonnen. Sie deutet an, dass sie auf dem Sportplatz in Remetschwiel Herr im Haus ist.

Bei der Spvgg. Wutöschingen weiß man anhand der Ergebnisse noch nicht so richtig, wie gut sie in Form ist. Zuletzt gab‘s ein 0:3 gegen den FC Geißlingen. In Bestform gehören die Wutöschinger sicher zu den Spitzenteams. Sie sind in der Lage, den Heimnimbus des SV Waldhaus zu gefährden.

Derby-Pleite ist ein „Betriebsunfall“

Das 1:2 gegen den SV Obersäckingen am zweiten Spieltag kann der SV BW Murg mittlerweile als Betriebsunfall abheften. Es ist ein kleiner Fleck auf der ansonsten weißen Weste. Nach diesem Fauxpas erledigte die Elf von Trainer Giuseppe Stabile ihre Aufgaben ziemlich unproblematisch.

SV Nöggenschwiel noch nicht in Schwung

Nun kommt der SV Nöggenschwiel nach Murg. Die Blau-Weißen haben noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen, als sie mit 0:3 verloren. Ein derartiges Ergebnis ist im Moment nicht zu erwarten. Die Nöggenschwieler sind noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Sie sind noch ein Stück weit von der Form der vergangenen Spielzeit entfernt.

FC Geißlingen ist in der Spur

Das 0:2 beim SV Waldhaus hat der FC Geißlingen gut verdaut. Schnell sind die Klettgauer in die Spur zurück gekehrt. 3:0 in Wutöschingen – das sieht überzeugend aus. Die Elf von Geißlingens Trainer Marcel Kieliszek ist Favorit im Heimspiel gegen den SV Obersäckingen.

Die Obersäckinger haben nach dem fast perfekten Start einigen Gegenwind gespürt. Besonders jüngst im Derby gegen den FC 08 Bad Säckingen. 3:5 – das sah am Ende doch noch etwas freundlicher aus. Nachdem der Aufsteiger schon mit 1:5 hinten lag. Wenn der OSV an die Leistung der zweiten Hälfte anknüpfen kann, ist in Geißlingen zumindest ein Punkt möglich.

Die Landesliga-Reserve des SV 08 Laufenburg fährt selbstbewusst zum SC Lauchringen. Sie peilt den vierten Saisonsieg an. Gegen die immer noch sieglosen Lauchringen könnte das gelingen.