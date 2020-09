Fußball-Kreisliga A, West: – Frank Ullmann ist nicht mehr Trainer des SV Todtnau. Der 57-jährige Schopfheimer einigte sich mit dem Verein nach der 1:11-Pleite am Wochenende beim FC Hauingen auf eine einvernehmliche Trennung, wie der SV Todtnau in einer Pressemitteilung erklärt. Nachfolger wird zumindest bis zur Winterpause der langjährige Jugend- und Aktivtrainer Harald Wissler, der bis dato die „Zweite“ trainierte. Wisslers Nachfolger hier wird Salvatore Cerbo, der die Mannschaft bereits bis 2016 trainiert hatte.

Frank Ullmann war im vergangenen Sommer zum SV Todtnau gewechselt. Zuvor war er auch beim SV Schopfheim und beim TuS Kleines Wiesental als Trainer tätig. Zwischen diesen Stationen trainierte er für eine Saison die U17-Junioren des SV Weil.

Die hohe Niederlage in Hauingen habe nicht den Ausschlag für die Entscheidung gegeben, betont Vorsitzender Matthias Kupferschmidt: „Es ist vielmehr der Entwicklung der letzten Wochen geschuldet, in denen es Mannschaft und Trainer bedauerlicherweise nicht gelungen war, in Anbetracht der allgemeinen Situation, gemeinsam den Fokus auf einen erfolgreichen Saisonstart zu richten.“

Harald Wissler (54) durchlief als Trainer sämtliche Jugendmannschaften der Todtnauer, war zuletzt als Coach der Reserve verantwortlich: „Die Beförderung zum Cheftrainer der ersten Mannschaft ist nun die logische Konsequenz seiner leidenschaftlichen Arbeit in den letzten Jahren“, schreibt der SV Todtnau.