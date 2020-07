von Andreas Böjm

Fußball-Kreisliga B-2: – Der SV Todtmoos ist mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 gestartet. Nachfolger von Interimstrainer Dirk Haselwander ist Kenan Erol, der zuletzt beim TuS Kleines Wiesental tätig gewesen ist. In Tegernau war der 39-Jährige für die 2. Mannschaft verantwortlich.

Kenan Erol kam vor fünf Jahren von der schwäbischen Alb in den Schwarzwald. Als Aktiver spielte beim FC Burladingen und bei der TSG Balingen in der Verbandsliga Württemberg. Verletzungsbedingt beendete der Flügelstürmer seine Aktivzeit und übernahm beim TuS Kl. Wiesental seine erste Trainerstelle.

Als Saisonziel hat sich der Trainer zumindest das Erreichen des Relegationsplatzes gesetzt, um die Möglichkeit des Aufstiegs in die Kreisliga A zu erreichen. Die wegen der Corona-Pandemie nach 13 Spielen abgebrochene Saison 2019/20 beendeten die Todtmooser auf dem fünften Tabellenplatz.

Dem SVT-Vorsitzenden Michael Schmitz ist es wichtig, durch den neuen Trainer wieder Ruhe in die Mannschaft zu bringen. Kenan Erol beurteilt nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten, die Voraussetzungen optimistisch: „Trainingsbeteiligung und Motivation sind besser geworden.“ Neu im Kader sind Patrick Wetzel (Spvgg. Utzenfeld), Felix Wüst (SV Schopfheim) sowie Rodrigo Martins und Benjamin Friebe.

Nicht dabei: Max Stockkamp, der zuletzt für den FC Wallbach spielte, muss aus beruflichen Gründen auf sein Comeback bei seinem Heimatverein SV Todtmoos verzichten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Spieler, Trainer und Verein hoffen nun auf einen gelungenen Start in die neue Saison, die am 8./9. August mit dem Pokalspiel bei der SG Niederhof/Binzgen beginnt. Der Ligaspielbetrieb wird am ersten Wochenende im September eröffnet: „Die Mannschaft ist heiß“, betont Dirk Haselwander, der zu gern auch Max Stockkamp (SV 08 Laufenburg, FC Wallbach) wieder beim SV Todtmoos begrüßt hätte: „Leider ist ihm ein Comeback aus beruiflichen Gründen nicht möglich.“