Fußball: – Michael Ebner (57) ist für ein weiteres Jahr Trainer des A-Ost-Kreisligisten SV Rheintal. Max Hauser (33) geht in seine zweite Saison als Trainer der Reserve des SV Rheintal in der Kreisliga C-6. Darüber informierte Thorsten Walz, Spielausschuss-Vorsitzender des SV Rheintal.

Michael Ebner, der in Herdern wohnt, hatte die erste Mannschaft im März des vergangenen Jahres von Uwe Weißenberger übernommen. In der abgebrochenen Runde belegte der SV Rheintal in der Kreisliga A-Ost den 14. Platz.

Max Hauser aus Lauchringen ist seit Beginn der vergangenen Saison als Trainer für die Rheintaler Reserve verantwortlich.