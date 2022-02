von Monika Scheibengruber

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTC Friesenheim – SV Nollingen 6:8. – (mos) In ihrem einzigen Nachholspiel der Vorrunde fuhren die Nollinger Tischtennisspielerinnen beim Tabellenachten in Friesenheim sogar mit nur drei Spielerinnen einen Sieg einfahren. Somit übernimmt das Nollinger Team die Tabellenführung und kann nur noch vom TTC Altdorf, der in zwei Wochen ebenfalls gegen den TTC Friesenheim spielt, überholt werden.

Es begann jedoch nicht viel versprechend. Zu den vier bereits verloren gegebenen Punkten, da man nur zu dritt antrat, kam noch die Doppel-Niederlage von Rijana Zumbrunnen/Petra Kaufmann gegen Silke Vogt/Daniela Bantle. Im Einzel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Lediglich Kaufmann musste sich, nach 2:0-Führung, gegen Bantle noch mit 2:3 geschlagen geben.

Die Punkte für den SV Nollingen holten Rijana Zumbrunnen (3), Petra Kaufmann (2) und Lisha Wang (3).