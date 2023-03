Tischtennis Verbandsliga, Frauen: TTC Willstätt – SV Nollingen 7:7. – Beim Schlusslicht lief es für den bis dahin unbesiegten SV Nollingen zunächst gut. Den ausgeglichenen Doppeln – Larissa Mader/Nicole Weber gewannen im Entscheidungssatz, Petra Kaufmann/Lisha Wang unterlagen mit 1:3 – folgten zwei Siege von Kaufmann, sowie je ein Erfolg für Mader und Wang. Die scheinbar sichere 5:2-Führung verspielten Mader, Wang und Weber mit knappen Niederlagen. Am Ende waren die Gäste nach zwei Siegen von Kaufmann und Mader froh um das Remis.

Tischtennis Frauen des SV Nollingen bleiben weiter unbesiegt

TTSF Hohberg – SV Nollingen 8:3. – Beim zweiten Einsatz, gegen den Tabellenführer, hatten die Nollingerinnen in den knappen Entscheidungen das Glück meist nicht auf ihrer Seite. So musste sich Kaufmann gegen Sabrina Himmelsbach erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 11:13 geschlagen geben. Wang und Weber verloren ihre Partien erst nach umkämpften Sätzen. Unterm Strich blieb es für den Tabellendritten beim Doppel-Sieg von Kaufmann/Wang und jeweils ein Einzel-Sieg von Kaufmann und Mader.