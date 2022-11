von Monika Scheibengruber

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: – Drei Punkte holte der SV Nollingen aus seinem Heimspiel-Wochenende. Dem 8:2 gegen den TTC Willstätt folgte ein 7:7 gegen den TTC Iffezheim.

SV Nollingen – TTC Willstätt 8:2. – Auch ohne Spitzenspielerin Rijana Zumbrunnen hatten die Nollingerinnen keine Probleme gegen den Tabellensiebten. Die Gäste reisten nur zu dritt an und schenkten damit drei Punkte, zwei im Einzel, einen im Doppel. Im gespielten Doppel waren Larissa Mader/Petra Kaufmann gegen Kathrin Sachs/Carina Blümle mit 3:0 erfolgreich. Mader und Kaufmann erspielten je zwei Siege gegen Sachs und Saskia Siebert. Hingegen mussten sich Nicole Weber und Adelina Bejtaga jeweils gegen Blümle geschlagen geben.

SV Nollingen – TTC Iffezheim 7:7. – Im zweiten Spiel, gegen den Tabellenführer, sah es schon anders aus. Im Doppel unterlagen Kaufmann/Bejtaga mit 1:3, während Mader/Weber mit 3:0 gewannen. Im Einzel bauten die Gastgeberinnen ihre Führung mit drei Siegen von Mader, Kaufmann und Weber auf 4:1 aus. In der Folge waren jedoch nur Mader und Kaufmann (2) erfolgreich. Das hintere Kreuzpaar mit Weber und Bejtaga holte nur einen Sieg aus sechs Partien, so dass es am Ende bei einem Remis blieb.