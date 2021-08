Fußball vor 8 Stunden

SV BW Murg meldet Ansprüche auf den Meistertitel an

Trainer Giuseppe Stabile strebt den Aufstieg in die Bezirksliga an. Starke Konkurrenz in der Ost-Staffel der Fußball-Kreisliga A. SC Lauchringen will nicht wieder gegen den Abstieg kämpfen.