SV 08 Laufenburg zieht nach zwei Treffern von Sandro Knab in die zweite Runde ein

Fußball, SBFV-Pokal: 2:0-Sieg der Null-Achter in der ersten Hauptrunde gegen den Ligarivalen SV RW Ballrechten-Dottingen. In Runde zwei ist nun Verbandsligist FC Teningen am 16. August im Waldstadion zu Gast.