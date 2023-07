Fußball: – Der SV 08 Laufenburg bereitet sich auf die neunte Auflage seines Grieshaber-Cups vor. Das Turnier hat – nur unterbrochen von der Corona-Pandemie – einen festen Platz im Kalender jener Fußballfans, denen die Sommerpause zu lang dauert.

Das Feld der vier Mannschaften, die am Wochenende auf dem Rasen des Waldstadions um den Pokal spielen werden, kann sich sehen lassen. Obwohl Pokalverteidiger, ist der SV 08 Laufenburg der spielklassentechnisch niedrigste Verein. Was nichts heißt. Vor Jahresfrist setzten sich die Null-Achter im Finale mit 3:1 gegen den Verbandsligisten FC Auggen mit 3:1 durch.

Wiedersehen mit Thorsten Szesniak

Die Hürde für das von Michael Hagmann trainierte Laufenburger Team, erneut das Endspiel zur erreichen, ist in diesem Jahr allerdings hoch. Der SV Muttenz, 2023 in die 1. Liga aufgestiegen, will unterstreichen, dass er in die höchste Amateurklasse der Schweiz gehört. Beide Teams eröffnen das Turnier am Samstag, 14 Uhr, über 90 Minuten.

Drei Stunden trifft Verbandsligist FV Lörrach-Brombach, mit dem früheren Laufenburger Spieler und Trainer Thorsten Szesniak an der Seitenlinie, auf die U21 von Grasshoppers Zürich , die ebenfalls in der 1. Liga spielt.

Um Platz drei wird dann am Sonntag, ab 14 Uhr, gespielt. Das Endspiel der Sieger vom Samstag wird dann um 16.30 Uhr angepfiffen.