Fußball vor 1 Stunde

SV 08 Laufenburg will mit der Pokal-Euphorie in die Saison starten

Fußball-Landesligist bestreitet sein erstes Spiel in dieser Runde am Sonntag bei der U23 des Freiburger FC. Trainer Michael Wasmer muss nach dem Einzug ins Achtelfinale des SBFV-Pokals am Mittwoch auf einige Urlauber verzichten. FSV Rheinfelden tritt am Samstag beim FV Herbolzheim an.