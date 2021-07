Fußball vor 2 Stunden

SV 08 Laufenburg startet erst eine Woche später in die neue Saison

Am Wochenende, 7./8. August, hat die Mannschaft von Trainer Michael Wasmer in der Landesliga mit 17 Teams noch spielfrei. FSV Rheinfelden beginnt am 7. August mit der Partie im Europastadion gegen den FV Herbolzheim. Spielplan-Entwurf für die Fußball-Landesliga liegt den Vereinen vor.