Fußball vor 3 Stunden

SV 08 Laufenburg hat noch eine Rechnung offen

Fußball-Landesliga: In der Vorrunde gab es bei der Spvgg. Untermünstertal eine 1:4-Niederlage. Nach der Niederlage beim VfR Hausen am Mittwoch soll am Samstag ein Sieg her. FSV Rheinfelden pausiert am Wochenende.