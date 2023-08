Fußball-Landesliga: – Üblicherweise geht die Auszeichnung des Spieler des Spiels an einen Akteur, der auf dem Feld positiv hervorsticht. Für das Landesliga-Duell des SV 08 Laufenburg bei der U23 des Freiburger FC war es indes kein Fußballer, dem diese Ehre gebührt. Sondern: Jürgen Lonardoni, der Greenkeeper der Null-Achter.

Fußball SV 08 Laufenburg gewinnt bei der U23 des Freiburger FC mit 3:2 – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Ohne ihn wäre es ein bisschen komplizierter geworden mit dem Anpfiff, denn die Laufenburger hatten ihre Trikots zuhause vergessen. Zudem „hatten die einen die falschen Fußballschuhe dabei“, musste Trainer Michael Hagmann berichten. So düste Lonardoni kurzerhand mit dem vermissten Gepäck von Laufenburg nach Freiburg, so dass – mit ein bisschen Verspätung – die Null-Achter dann doch in ihrem weißen Dress zum Anpfiff auflaufen konnten. Das falsche Schuhwerk indes konnten die betroffenen Protagonisten erst zur Halbzeit wechseln.

Der Retter: Platzwart Jürgen Lonardoni vom SV 08 düste mit dem vergessenen Gepäck von Laufenburg nach Freiburg. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Lonardoni und die Trikots waren da, doch konstatierte Hagmann „einen Haufen Absenzen“ an kickendem Personal. Ein Umstand, den auch die U23 des Freiburger FC für sich reklamieren durfte. Bei den Nullachtern waren es 13 Ausfälle. Dass auf ihrer Ersatzbank trotzdem eine passable Qualität vorhanden war, sollte sich nach Spielende auf der Ergebnistafel ablesen lassen. In Jonas Gläsemann und Ibrahima Camara drehten zwei Joker das Spiel zugunsten der Nullachter, die mit 3:2 auch ihre dritte Partie der Saison gewinnen konnten.

Fußball-Landesliga in Zahlen Das Spiel im Stenogramm Freiburger FC U23 – SV 08 Laufenburg 2:3 (1:0). – Tore: 1:0 (33.) Ebel; 1:1 (48./FE) Halili; 2:1 (60.) Sandmann; 2:2 (73.) Gläsemann; 2:3 (81.) Camara. – SR: Munir Hamad (Konstanz).

SV 08 Laufenburg: Joachim; M. Schmidt, Zölle (76. Camara), Hilpert; Mendy, L. Schmidt, Zenelak (62. Gläsemann), Langendorf; Knab; Esser (83. Tetik), Halili (90.+2 S. Schmidt).

Die ersten beiden Gegentore

Im Duell zweier spielerisch starker Mannschaften musste der SV 08 seine ersten beiden Gegentore der Runde hinnehmen. Gerade im ersten Abschnitt agierten die Gäste gut gegen den Ball, brachten die schnellen Angriff des FFC mit aufmerksamem Spiel und guter Zweikampfführung unter Kontrolle. Doch leisteten sich die Null-Achter dann unter dem Freiburger Pressing einen Fehlpass, der in Nikita Ebels Treffer zum 1:0 (33.) mündete. Beim 1:2 schien der Aufsetzer auf dem nassen Kunstrasen für Torhüter Nicklas Joachim durchaus haltbar gewesen zu sein (60.).

Fußball Felix Zölle ist seit elf Jahren eine feste Größe beim SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

„Die erste Hälfte hatten wir soweit im Griff, ohne zwingend vorn die brutalen Torchancen herauszuspielen“, befand Hagmann. Der offensive Vortrag seiner Elf war ansprechend, mal mit direktem Zug nach vorn, mal geduldig über viele Stationen aufbauend. Dass dies selten in Abschlüssen mündete, schrieb der Laufenburger Coach auch dem Gegner zu: „Kompliment an den FFC.“ Man sehe dem Team die gute Ausbildung an. „Wenn sie mal in einen Flow kommen, läuft der Ball. Und so gut sie mit dem Ball ausgebildet sind, sind sie es auch gegen den Ball.“ Die Gastgeber hätten dementsprechend die Räume gut zugelaufen.

Die beste Chance hatte Sandro Knab nach einem der vielen Eckstöße der Gäste, als FFC-Torhüter Luka Misic seinen Kopfball per Flugparade von der Linie fischte (44.). Zur zweiten Hälfte „haben wir auf zwei Stürmer umgestellt, um vorne ein bisschen mehr Druck zu machen, sind höher angelaufen. Das hat auch funktioniert“, so Hagmann.

Fußball Glanzloser Sieg für den SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem erneuten Rückstand entwickelte sich ab der 70. Minute ein offener Schlagabtausch. Beim FFC war der quirlige Nikita Ebel kaum zu bändigen, auf der Gegenseite verpasste erst Esser den Ausgleich, den dann Gläsemann erzielte (73.). Schließlich markierte Camara mit seinem Premierentor für den SV 08 Laufenburg der Siegtreffer (81.). Trotz des wilden Ritts: Dieses Tor kam aus dem Nichts, weil der Distanzschuss harmlos wirkte – und dann doch am kurzen Pfosten vorbei flach über die Linie kullerte. Es hätte jedoch zum Spielverlauf gepasst, wäre der Freiburger Freistoß aus dem linken Halbfeld nicht auf der Latte, sondern im Tor gelandet (90.+4) – kurz darauf war Schluss.

Michael Hagmann, Trainer SV 08 Laufenburg: „So ein Spiel hätten wir vergangene Saison verloren.“ | Bild: Neithard Schleier

„So ein Spiel hätten wir vergangene Saison verloren“, lobte Hagmann die Mentalität seines Teams nach einem „verdienten, aber hart erkämpften“ Sieg. Ist es der perfekte Saisonstart für den SV 08 Laufenburg? „Rein punktetechnisch ja“, antwortete der Coach. Die Bewertungsgrundlage im Fußball seien oft die Resultate, die allerdings nicht zwingend die Leistungen widerspiegeln, wandte er ein. Der Auftakt bei der Bahlinger Reserve (3:0) sei gut gewesen, gegen den SV Au-Wittnau (3:0) „waren einige Sachen nicht so gut“.

Den Auftritt in Freiburg sah er demgegenüber „wieder besser“. Doch war es „nicht das, was wir können und wo wir hin müssen“, resümierte Hagmann. Es bleibt also noch Luft nach oben. Auch bei der Kontrolle des Gepäcks vor der Fahrt. Beim nächsten Mal werden sie sicher genauer in den Kofferraum schauen. Und zur Not gibt es ja noch Jürgen Lonardoni.