Schnee bis in die Tieflagen und tolle Fotos in den sozialen Medien, vor allem bei Landesligist SG Nordweil/Wagenstadt, inspirierten die Regiosport-Redaktion Hochrhein zur Challenge rund um den Schnee. Wir fragten nach sportlichen Figuren aus der weißen Pracht – groß oder klein, dick oder dünn, männlich oder weiblich. Und die Resonanz war überwältigend. Hier gibt es Teil 2 der eingegangenen Fotos aus der Hochrhein-Region.

Fangsicher: Der Torwart (mit Manuel Neuers Reklamier-Arm) im Garten der Familie Cox hält seinen Kasten dicht – zumindest bis wärmere Temperaturen herrschen...

Richtig ins Zeug geworfen haben sich die Familien Cox und Kübler aus Jestetten. Hier entstand ein fangsicherer Torhüter der seinen Kasten sauber hält.

Bild: Stefanie Cox

Drum herum in der Garten-Arena sitzen Schneefiguren, die als Fans die Aktionen bestaunen.

Bild: Stefanie Cox

Die „symbadischen Werder-Freunde“ aus Harpolingen haben sich für eine sportliche Schneebar in die weiße Pracht gestürzt.

Praktische Idee: Die „symbadischen Werder-Freunde" aus Harpolingen haben sich für eine sportliche Schneebar in die weiße Pracht gestürzt. Um allerdings die Corona-Regeln einzuhalten, gestattete die Familie Jehle lediglich einer Person aus einem anderen Hausstand – in diesem Fall Jan-Owe Burkert – die Mitarbeit. Einer der „verhinderten" Helfer wertete auf dem Heimweg einen einsamen Schneemann mit der grün-weißen Fahne auf.

Um allerdings die Corona-Regeln einzuhalten, gestattete die Familie Jehle lediglich dem befreundeten Jan-Owe Burkert die Mitarbeit. Einer der „verhinderten“ Helfer wertete kurzerhand auf dem Heimweg einen einsamen Schneemann mit der grün-weißen Fahne auf.

Gespanntes Warten auf den Start: Der vierjährige Bambini-Kicker Mats und seine Mama Birgit bringen es mit diesen stattlichen Schnee-Kickern vor dem stilisierten Sportheim des FC Weizen auf den Punkt, wie sehr sie sich auf die Rückkehr zum Spielbetrieb im Jugendfußball freuen.

Kreativ verbaute der vierjährige Mats zusammen mit seiner Mama Birgit den Schnee in Weizen. Zwei fesche Jugendspieler sind dabei entstanden und eine kleine Räuberhöhle, die das Sportheim ihres Heimatvereins symbolisieren soll.

Eiskalt: Eine Hommage an die „Bank" des EHC Herrischried, Torhüter Daniel Mendelin, modellierte Niklas Steinert aus der weißen Pracht in seinen Garten.

Eiskalt steht Daniel Mendelin seinen Mann im Tor des EHC Herrischried. Dem Torwart der White Stags baute Niklas Steinert in seinem Garten ein weißes Denkmal.

Es muss nicht immer Fußball sein. Im Kajak dreht der Schneemann von Hemut Wolff aus Eberfingen seine Runde im Garten.

Fit und flott: Ist gerade kein Schlitten zur Hand, dann muss es eben ein Kajak tun. Oder verbirgt sich unter der geschlossenen Schneedecke beim Helmut Wolff in Eberfingen vielleicht ein noch nicht entdeckter Wildwasser-Seitenarm der Wutach?

Je wärmer das Tauwetter, desto flotter dürfte der Wassersportler unterwegs sein.

Kämpferisch: Vermutlich gerade zum Trotz, weil es in der Bundesliga für Borussia Dortmund nicht optimal läuft, hat unser Leser Hubert Strittmatter seinem gewaltigen Schneemann einen Wikinger-Helm aufgesetzt. Und die roten Lippen? Die dürften für den BVB-Slogan „Wahre Liebe" stehen.

Als Fan von Borussia Dortmund hat sich unser Leser Hubert Strittmatter seinem gewaltigen Schneemann geoutet.

Sportlich! Fußball hatten Amelie und ihr Opa aus Erzingen nicht im Sinn, als sie diesen stattlichen Herrn aus der weißen Pracht bauten. Mit dem Besen würde sich der Schneemann aber sicher gut beim Curling machen.

Fleißig bauten Amelie und ihr Opa in Erzingen an ihrem stattlichen Herrn in Weiß.

„Symbadisch" und jubelnd kommt der KSC-Schneemann von Elyas Steinert aus Bad Säckingen daher

Badisch und symbadisch grüßt der kleine Elyas mit seinem KSC-Schneemann im Garten – Daumen hoch, sagen wir da nur...