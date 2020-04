Fußball-Kreisliga B-2: – Beim SV Schwörstadt – aktuell punktgleich mit dem FSV Rheinfelden II an der Spitze der Kreisliga B-2 – wird es im Sommer einen Trainerwechsel geben. Wie Alexander Burkart und Sportchef Danny Döbele mitteilen, hört Francesco Billeci nach drei Spielzeiten aus beruflichen Gründen auf. Als Nachfolger wurden Stephan Leipert (32) und Marc Brogle (46) verpflichtet.

Abschied: Francesco Billeci verlässt den SV Schwörstadt nach drei Spielzeiten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Francesco Billeci hatte den SV Schwörstadt im Sommer 2017 nach dem Abstieg in die Kreisliga B von Urs Keser übernommen. Der 49-Jährige war zuvor bis 2016 sieben Jahre lang in der Schweiz beim FC Steing. Als Spieler war Billeci beim FC 08 Bad Säckingen und beim SV 08 Laufenburg; als Spielertrainer beim SV Obersäckingen und dem FC 08 Bad Säckingen, den er seinerzeit in die Kreisliga A führte, aktiv.

Gern lässt der SV Schwörstadt den Bad Säckinger nicht ziehen: „Er führte die Mannschaft nach und nach wieder in Sichtweite zur Kreisliga A“, schreiben die Verantwortlichen: „Wir bedanken uns bei Franco für seinen leidenschaftlichen Einsatz und seine professionelle Arbeit und hoffen ihn als Gast weiterhin in Schwörstadt begrüßen zu dürfen.“ Billeci hatte den Verein vor kurzem darüber informiert, dass es ihm aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich sein wird, den Trainings- und Spielbetrieb fortwährend zu koordinieren.

Glücklich sind die Schwörstadter, im Trainer-Duo Stephan Leipert und Marc Brogle eine interne Lösung gefunden zu haben. Stephan Leipert kam zeitgleich mit Billeci im Sommer 2017 zum SV Schwörstadt. Zuvor hatte er viele Jahre in der Bezirks- und Landesliga mit dem FSV Rheinfelden gespielt. „Seine Erfahrung und seine Persönlichkeit machten ihn schnell zu einem wichtigen Eckpfeiler. Durch sein Engagement hat er sich unser Vertrauen verdient und bekommt bei uns die Freiheiten und den Rückhalt, die ersten Schritte seiner Trainerlaufbahn zu starten“, schreibt der SV Schwörstadt.

Unterstützung erhält Stephan Leipert durch Marc Brogle, derzeit schon Torwarttrainer im Verein, und künftig Co-Trainer. Brogle stand über zwei Jahrzehnte im Tor beim FC Wehr und beim FC Wallbach, spielte zwischen Kreis- und Verbandsliga.