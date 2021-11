Südbadisches Bundesliga-Derby des TuS Adelhausen gegen den ASV Urloffen hält keinen der 350 Zuschauer in der Dinkelberghalle auf den Sitzen. Saison in der Ringer-Regionalliga ist wegen Corona vorzeitig beendet worden.

Ringen: – Nur noch in der Bundesliga wird gerungen. Nachdem in der vergangenen Woche schon auf Verbandsebene – also von der Verbandsliga abwärts bis in den Bezirk – aufgrund der dynamischen Corona-Infektionslage die Saison