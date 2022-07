Fußball: – Die Spvgg. Wutöschingen hat beim Kurz-Turnier des FC Weizen angedeutet, dass mit ihr in der neuen Saison zu rechnen sein wird. Die Elf um Kapitän Matthias Mietz gewann das Turnier souverän und ohne Gegentreffer. Im Finale setzten sich die Wutöschinger mit 2:0 gegen die Hausherren durch.

Trainer Sylvio Kech hätte sich gern einen noch besseren Einstand an seiner neuen alten Wirkungsstätte gewünscht. Der bisherige Co-Trainer des FC Erzingen hat zur neuen Spielzeit in seiner sportlichen Heimat die Nachfolger von Michael Gallmann angetreten. Während dieser das Turnier mit dem FC Schlüchttal in Untermettingen gewonnen hat, musste Kech auf heimischem Terrain mit Platz zwei zufrieden sein.

Die Spvgg. Wutöschingen hatte die beiden Treffer zum Sieg schon vor der Pause gesetzt. Matthias Mietz und Giuseppe Sangiorgio machten die Hoffnungen des FC Weizen auf den Heimsieg zunichte. Nach der Pause wechselte Kech munter durch, zur Wende bei brütender Hitze reichte es nicht mehr.

Torschütze: Kapitän Matthias Mietz legte im Finale mit seinem Treffer gegen den FC Weizen den Grundstein zum Turniersieg. | Bild: Maximilian Schreiber

Schon das Halbfinale hatte die Spvgg. Wutöschingen im ersten Abschnitt entschieden. Patrick Budde setzte gegen den SV Stühlingen die Nadelstiche, der eingewechselte Moritz Meier machte im zweiten Durchgang den Deckel drauf.

Die Stühlinger hielten sich dann am TuS Blumberg schadlos, Adelin Obrocianu und Niklas Lang hatten getroffen. Der Schwarzwälder Aufsteiger glich zwischenzeitlich zwar aus, doch musste Torwart Luca Wiedemann nach 62 Minuten mit „Rot“ vom Platz. In Unterzahl reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

Ein Hoch auf uns: Die Spvgg. Wutöschingen feierte sich und den Pokal beim FC Weizen. | Bild: Maximilian Schreiber

Richtig Pech hatten die Blumberger im Halbfinale gegen den FC Weizen. Der führte durch Sandro Büche zur Pause, lag dann aber nach zwei Gegentreffern durch Fabian Bodenseh plötzlich hinten. Allerdings glich Marius Korhummel umgehend wieder aus. In den späten Abendstunden musste die Entscheidung dann am Elfmeterpunkt fallen. Hier setzte sich der FC Weizen dann mit 9:8 durch.