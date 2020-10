von Michael Eusterholz

Kart: – David Eusterholz vom Horheimer „Kart-Team Eusteracing“ trumpfte groß auf. Erst fuhr er beim „Art of Cart-Rennen“ in Österreich im Team „Schladming.org“ bei strömendem Regen zum Sieg. In der Gesamtwertung der Gruppe Sport 1 holt er sich Platz zwei.

Motiviert von diesem Top-Ergebnis holte sich David Eusterholz beim Schwarzwald-Cup in Waldshut den Sieg in der Gruppe C.