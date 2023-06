Tennis: – Denis Brizic (TC Markdorf) und Louanne Djafari (TV Reutlingen) in den A-Feldern, Helena Müller (TC Lauchringen), Finn Meisner (TC Schallstadt-Wolfenweiler) und Alessio Stämpfli (TC RW Tiengen) in den B- und C-Feldern sowie Timo Beha (TC Hohentengen) bei den Männern 40, Heike Welsch (TC Dogern) bei den Frauen 50 und Götz Jörger (TC Welschingen) bei den Männern 50 sowie Markus Fisch (TC Grenzach) bei den Männern 60 holten sich die Titel bei den Meisterschaften des Bezirks Schwarzwald-Bodensee beim TC RW Tiengen.

Insgesamt hatten sich 80 Frauen und Männer für das Turnier in Waldshut und Tiengen angemeldet. „Das sind so viele wie im vergangenen Jahr, aber immer noch viel zu wenig“, bedauert der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel, der auch die Siegerehrung vornahm. Turnierorganisator Ralf Hehl sorgte zusammen mit Turnierleiterin Brigitte Kuhn für einen reibungslosen Ablauf der Meisterschaften.

Favoritensieg bei den Männern A

Bei den Männern A wurde der an eins gesetzte Denis Brizic in einem starken 16-er-Feld seiner Favoritenrolle gerecht. Nachdem er das Viertelfinale nach hartem Kampf gegen Noah Liedtke (TC BW Villingen) im Match-Tiebreak noch gewonnen hatte, marschierte der Markdorfer mit einem 6:0, 6:3 über Hansjörg Albiez (TC Dogern) ins Finale. Hier traf er auf Mark Trenkle (TC Lahr), der im Halbfinale den an zwei gesetzten Magnus Schauf (GW Luitpoldpark München) im Match-Tiebreak besiegt hatte. Das Finale ging mit 6:3 und 6:3 an den Favoriten vom See.

Bei den Frauen A ließ die an eins gesetzte Louanne Djafari (DTB 179) nie Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen. Souverän setzte sie sich auch im Halbfinale mit 6:2, 6:1 gegen Lotte Helmersdorfer (TC Schießgraben Augsburg) durch und traf im Finale auf die an zwei gesetzte Angelina Da Silva Guggenbühler (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen). Djafari holte sich mit einem 6:3, 6:1 Erfolg den Titel.

Robin Herzog Zweiter

Bei den Männern der LK 10 bis 15 setzte sich im Finale Finn Meisner (TV Schallstadt-Wolfenweiler) mit 6:2, 6:1 gegen Robin Herzog (TC RW Tiengen) durch. Bei den Männern ab LK 15,1 standen sich im Finale Lokalmatador Alessio Stämpfli und Leon Gerspach (TC Görwihl) gegenüber, die sich im Halbfinale gegen Philipp Sprung (TC RW Tuttlingen) beziehungsweise gegen Andreas Morasch (TC RW Tiengen) durchgesetzt hatten. In einem bis zum Schluss spannenden Endspiel gewann Stämpfle nach verlorenem zweitem Satz das Match-Tiebreak mit 10:2.

In den Gruppenspielen der Frauen B+C gewann Helena Müller die Spiele gegen Katharina Müller (TC Waldshut) und Magali Ege (TC Überlingen) und sicherte sich so ungeschlagen den Bezirkstitel.

Sieger I: Bei den Männern 40 holte Timo Beha vom TC Hohentengen (rechts) den Bezirkstitel nach seinem Finalsieg gegen Carsten Winter (TC GW Neustadt). | Bild: Müller, Jürgen

Bei den Männern 40 gelangte Timo Beha mit einem 6:0, 6:0 über Marco Roeder (TC Radolfzell) ins Finale. Der an eins gesetzte Carsten Winter (TC GW Neustadt) besiegte im Halbfinale Simon Becker (TC Waldshut) mit 6:0, 6:1. Im Finale musste sich der Favorit dann aber der Nummer zwei, Timo Beha, mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

In einer Vierergruppe ermittelten die Frauen 50 ihre Bezirksmeisterin – und es wurde ziemlich eng. Mit 2:1 Matches, aber dem besseren Satzverhältnis sicherte sich Heike Welsch vom TC Dogern den Titel und verwies Simone Reuter (TC Kreenheinstetten) sowie Helga Lohrer (TC RW Tiengen) auf die Plätze.

Vizemeister: Oliver Görlich vom TC Waldshut (links) musste sich im Finale der Männer 50 Götz Jörger (TC Welschingen) geschlagen geben. | Bild: Müller, Jürgen

Bei den Männern 50 holte sich Götz Jörger mit einem 6:3, 6:0-Erfolg über Oliver Görlich (TC Waldshut) den Turniersieg. Das Halbfinale hatte Jörger gegen Matthias Oelschlaegel (TC Bonndorf) gewonnen. Görlich hatte mit einem 6:3, 6:1 über Patrick Albicker (TC Weilheim) das Finale erreicht.

Mit elf Teilnehmern waren die Männer 60 gut vertreten und lieferten sich spannende Matches. Während der spätere Titelträger Markus Fisch von der Aufgabe seines Gegners Andreas Maier profitierte, musste sein Finalgegner Michael Nepple (beide TG Lonza Weil) gegen Hartmut Frank (TC Bonndorf) in den Match-Tiebreak, den er mit 10:6 gewann. Im Finale gewann Fisch mit 6:3 und 6:0.