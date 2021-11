von Franziska Schwarz

Tischtennis: – Der neue Tischtennis-Bezirksmeister kommt aus Schopfheim: Philipp Kanafek blieb bei den Meisterschaften ungeschlagen. Auch im Finale gegen Shamussi Agbaje (SV Nollingen), der zum ersten Mal im Bezirk Oberrhein antrat, setzte sich der Schopfheimer klar mit 3:0 durch. Der Sieg in der Königsklasse der Jungen U18A ging knapp an Loris Scalzillo vom TTC Karsau, der aufgrund eines besseren Satzverhältnisses und direkten Vergleichs Levin Marino (TTC Hasel) und Henry Kuck (TTC Wehr) auf die Plätze zwei und drei verwies.

Tischtennis Marcel Braun vom TV Brombach führt den Tischtennis-Bezirk Oberrhein in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Teilnehmerzahl von 72 Erwachsenen zeigte sich Marcel Braun sehr zufrieden: „Wir hatten mehr Teilnehmer als 2019“, freute sich der Bezirksvorsitzende. Dabei hatte sich die Organisation des Turniers in diesem Jahr schwieriger als gewöhnlich gestaltet. Da sich beim Bezirkstag im Sommer kein Ressortleiter Erwachsenensport gefunden hatte, gibt es keinen verantwortlichen Turnierleiter. Der Ausrichter TTC Wehr erklärte sich deshalb bereit, die Turnierleitung zu übernehmen, so dass die Meisterschaften auch bei den Erwachsenen ausgetragen werden konnten. Carsten Kuck hatte die Leitung mit Hilfe von Marcel Braun gut im Griff.

Bereits am Morgen starteten die Männer in den Klassen D und C in die Gruppenphase des Turniers. Die beiden besten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die K.O.-Runde. Bei den Männern D entschied diese letztlich Moritz Schall vom TTC Lauchringen für sich. Im Finale siegte er deutlich gegen Simon Köpfer vom TTC Laufenburg, dessen Vereinskamerad Peter Zorzytzki dafür den Titel bei den Männern C nach einem knappen Finale gegen Matthias Frech (TTC Karsau) holte. Während es für Matthias Frech im Einzel nicht ganz für den Sieg reichte, sicherte er sich im Doppel mit Dominik Blattmann, ebenfalls TTC Karsau, den ersten Platz.

Unter 16 Teilnehmern bei den Männern B setzte sich Sebastian Dilmann vom TTC Lörrach durch, musste aber sowohl im Halbfinale gegen Oliver Weisse (TTC Tiengen-Horheim) als auch im Finale gegen Henry Kuck (TTC Wehr) über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Der Sieg in der Doppel-Konkurrenz der Männer B ging an Kai-Uwe Marx (TTC Hasel) und Denis Liske (SV Nollingen).

Einige Überraschungen brachte die Männer A-Klasse mit sich: Der langjährige Bezirksmeister Bernhard Bürgin vom TTC Laufenburg schied überraschend deutlich mit 0:3 im Halbfinale gegen Newcomer Shamussi Abgaje aus. Diesen wiederum verwies Philipp Kanafek (TTC Schopfheim-Fahrnau) in drei Sätzen auf Platz zwei. Beide Finalisten waren auch im Doppel erfolgreich: Philipp Kanafek und Tim Sievering (ebenfalls TTC Schopfheim-Fahrnau) mussten im Finale nach vier Sätzen dem Nollinger Doppel Matthias Langer/Shamussi Agbaje gratulieren.

Bürgin gewinnt Titel bei den Senioren 60

Immerhin bei den Senioren 60 verteidigte Bernhard Bürgin seinen Titel souverän. Auch im Finale gegen Serge Spiess (ESV Weil) ließ er nichts anbrennen. Spannender ging die Konkurrenz der Senioren 50 zu Ende. In einem Teilnehmerfeld von sieben Senioren trafen zuletzt Carsten Kuck (TTC Wehr) und Uwe Pommerening (TTC Schopfheim-Fahrnau) im Finale aufeinander. Carsten Kuck glich einen 0:2-Rückstand in Sätzen aus und siegte letztlich im Entscheidungssatz. Die Konkurrenz der Senioren 40 dominierte Ralf Bachthaler vom TTC Hasel, der Dirk Stockkamp auf den zweiten Platz verwies.

Die Frauen-Konkurrenz erfreute sich in diesem Jahr einer größeren Beliebtheit: Acht Spielerinnen fanden den Weg in die Seebodenhalle, drei Spielerinnen mehr als noch beim letzten Turnier. Somit konnten die Meisterschaften bei den Frauen nach längerer Zeit wieder in zwei Gruppen und anschließender K.O.-Runde ausgespielt werden. „Ich freue mich über die hohe Teilnehmerzahl bei den Frauen mit einigen neuen Gesichtern“, resümierte Nora Klinger (TTC Schopfheim/Fahrnau), obwohl die starke Konkurrenz für sie das Vorrunden-Aus auf Platz drei der Gruppe bedeutete.

Tischtennis Frauen des SV Nollingen feiern zwei Siege Das könnte Sie auch interessieren

Mit Janina Giarrusso und Janine Ebner vom ESV Weil waren zwei Oberligaspielerinnen mit von der Partie. Wenig überraschend standen sich eben diese beiden Spielerinnen im Finale gegenüber. Dort behielt die Brandenburgerin Janina Giarrusso, die nach zwölf Jahren Spielpause nun im Bezirk Oberrhein ihr Comeback feiert, die Oberhand. Giarrusso und Ebner ließen dem Schopfheimer Doppel Nora Klinger/Franziska Schwarz auch im Doppel-Finale keine Chance.

Ähnlich verlief der Mixed-Wettkampf, an dem alle acht Frauen zusätzlich teilnahmen: Auch hier standen sich Janina Giarrusso und Janine Ebner mit ihren Doppelpartnern Jan Denner und Henry Kuck gegenüber. In einem spannenden Match über fünf Sätze holten sich Janine Ebner und Henry Kuck den Titel. Bereits im Halbfinale gegen Denis Liske (SV Nollingen) und Hannah Marder (TTC Lauchringen) mussten sie über die volle Distanz gehen, um ins Finale einzuziehen.

Am zweiten Tag traten die Nachwuchstalente des Bezirks gegeneinander an. Hier zeigten sich die Verantwortlichen mit der Teilnehmerzahl von 75 Jugendlichen weniger zufrieden. „Sonst hatten wir über 100 Teilnehmer“, erinnert sich Bezirksschülerwart Hansfrieder Tröndle, seine Stellvertreterin Ilona Wetzel bestätigt ihn.

Starker Nachwuchs: Die Besten bei den Mädchen der U15 waren (von links) Kathrin Jacobs (TTC Schopfheim/Fahrnau), Maysa Ahmad Al Husain (TTC Schopfheim/Fahrnau), Sophia Murr (ESV Weil) und Lena Ruhnau (TTC Schopfheim/Fahrnau). Sophia Murr holte sich den Titel. | Bild: Franziska Schwarz

Über die hohe Zahl von 22 teilnehmenden Mädchen freute sich Hansfrieder Tröndle dafür um so mehr: „Dass so viele Mädchen mitmachen, war nicht zu erwarten.“ Erstmals seit längerer Zeit konnten einige Mädchen-Wettbewerbe sogar wieder in Gruppen und anschließender K.O.-Runde ausgetragen werden. So standen sich die beiden Gruppenersten Hannah Marder (TTC Lauchringen) und Lara Himmelsbach (TTC Wehr), die beide bereits bei den Frauen mitgespielt hatten, im Finale der Mädchen U18-Konkurrenz gegenüber. In vier Sätzen siegte Hannah Marder in der Heimathalle ihrer Gegnerin. Lara Himmelsbach sicherte sich dafür gemeinsam mit Nele Schmidt (TTC Hasel) den Sieg in der Doppelkonkurrenz

Den Mädchen U15-Wettbewerb entschied Sophia Murr vom ESV Weil für sich. Lediglich gegen Lena Ruhnau (TTC Schopfheim/Fahrnau), die sich den zweiten Platz sicherte, musste sie einen Satz abgeben. Die Schopfheimerin entschied dafür zusammen mit ihrer Vereinskameradin Maysa Ahmad Al Husain in einem vereinsinternen Finale gegen Kathrin Jacobs und Carla Dombrowski die Doppel-Konkurrenz für sich.

Das Finale der Mädchen U13 bot Tischtennis auf hohem Niveau. Vanessa Völkel (ESV Weil) stand Lokalmatadorin Sophia Kuck (TTC Wehr) gegenüber. Überraschend musste Vanessa Völkel nach fünf Sätzen ihrer Gegnerin gratulieren. Im Doppel mit Vereinskameradin Leonie Kovac war sie erfolgreicher: In vier Sätzen bezwangen die beiden Mädchen Talea Ebert (TTC Hasel) und Anna Schall (TTC Lauchringen) im Endspiel.

Zwei Haslerinnen spielten den Titel der Mädchen U11 unter sich aus: Knapp siegte Finja Martin gegen Ida Marie Stoißer. Eine Doppelkonkurrenz gab es in dieser Altersklasse aufgrund mangelnder Teilnehmerinnen nicht.

Das Jugendturnier verlief dank der guten Organisation von Hansfrieder Tröndle und Ilona Wetzel und der Unterstützung von Thorsten Jakob (TTC Wehr) wieder einmal reibungslos. Auch Oberschiedsrichter Johannes Knoll aus Rickenbach hatte nichts zu bemängeln.

Ergebnisse im Überblick

Einzel, Männer A: 1. Philipp Kanafek (TTC Schopfheim/Fahrnau); 2. Shamussi Agbaje (SV Nollingen); 3. Mirco Kima (TTC Hasel) und Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg).

Männer B: 1. Sebastian Dilmann (TTC Lörrach); 2. Henry Kuck (TTC Wehr); 3. Oliver Weisse (TTC Tiengen-Horheim) und Martin Wendt (TSV Rümmingen).

Männer C: 1. Peter Zorzytzki (TTC Laufenburg); 2. Matthias Frech (TTC Karsau); 3. Hawon Park (ESV Weil) und Sascha Schall (TTC Lauchringen).

Männer D: 1. Moritz Schall (TTC Lauchringen); 2. Simon Köpfer (TTC Laufenburg); 3. Amir Azari (TTC Lörrach) und Elmar Malzacher (TTC Laufenburg).

Frauen: 1. Janina Giarrusso; 2. Janine Ebner (beide ESV Weil); 3. Hannah Marder (TTC Lauchringen) und Ingrid Hellwig (FC 08 Bad Säckingen).

Senioren 40: 1. Ralf Bachthaler (TTC Hasel); 2. Dirk Stockkamp (SV St. Blasien); 3. Kai Apel (FC 08 Bad Säckingen) und Nico Ernst (TTC Lörrach).

Senioren 50: 1. Carsten Kuck (TTC Wehr); 2. Uwe Pommerening (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Oliver Weisse (TTC Tiengen-Horheim) und Thomas Siller (TTC Wehr).

Senioren 60: 1. Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg); 2. Serge Spiess (ESV Weil); 3. Hans Joachim Hellwig (FC Bad Säckingen) und Amir Azari (TTC Lörrach).

Doppel, Männer A: 1. Matthias Langer/Shamussi Agbaje (SV Nollingen); 2. Tim Sievering/Philipp Kanafek (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Ralf Bachthaler/Steffen Hübbers (TTC Hasel) und Uwe Pommerening/Nils Ruf (TTC Schopfheim/Fahrnau).

Männer B: 1. Kai-Uwe Marx (TTC Hasel)/Denis Liske (SV Nollingen); 2. Oliver Weisse (TTC Tiengen-Horheim)/Martin Wendt (TSV Rümmingen); 3. Kai Apel/Frank Strittmatter (FC Bad Säckingen) und Henry Kuck (TTC Wehr)/Loris Scalzillo (TTC Karsau).

Männer C/D: 1. Matthias Frech/Dominik Blattmann (TTC Karsau); 2. Rüdi Kretzschmar/Andreas Karcher (SV St. Blasien); 3. Julian Kühn/Pascal Hoffmann (TV Hauingen) und Woldema Bannasch/Elmar Malzacher (TTC Laufenburg).

Frauen: 1. Janine Ebner/Janina Giarrusso (ESV Weil); 2. Franziska Schwarz/Nora Klinger (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Ingrid Hellwig/Ramona Völkel (FC Bad Säckingen) und Lara Himmelsbach (TTC Wehr)/Hannah Marder (TTC Lauchringen).

Mixed: 1. Janine Ebner (ESV Weil)/Henry Kuck (TTC Wehr); 2. Janina Giarrusso/Jan Denner (ESV Weil); 3. Hannah Marder (TTC Lauchringen)/Denis Liske (SV Nollingen) und Ingrid Hellwig/Kai Apel (FC 08 Bad Säckingen).

Einzel, JungenU18 A: 1. Loris Scalzillo (TTC Karsau); 2. Levin Marino (TTC Hasel); 3. Henry Kuck (TTC Wehr).

U18 B: 1. Lucas Diestelberger (TTC Wehr); 2. Lars Vetter (TSV Kandern); 3. Malte Steinhauser (TTC Schopfheim/Fahrnau) und Giuliano Grasso (SV Nollingen).

U15: 1. Hawon Park (ESV Weil); 2. Andi Müller (SV Nollingen); 3. Florian Kempf und Julius Ruch (beide TTC Laufenburg).

Junger Meister: Felix Petraschka vom SV Nollingen gewann den Bezirkstitel bei den Jungen der Klasse U13. | Bild: Franziska Schwarz

U13: 1. Felix Petraschka (SV Nollingen); 2. Apostolos Christoforou (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Johannes Rohde (TTC Lörrach) und Bjarne Nienhaus (TTC Wehr).

U11: 1. Silvan Marino (TTC Hasel); 2. Jona Seidel (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Lukas Köpfer (TTC Laufenburg).

Mädchen, U18: 1. Hannah Marder (TTC Lauchringen); 2. Lara Himmelsbach (TTC Wehr); 3. Nele Schmidt (TTC Hasel) und Dana Wirrer (TTC Wehr).

U15: 1. Sophia Murr (ESV Weil); 2. Lena Ruhnau (TTC Schopfheim/Fahrnau); 3. Maysa Ahmad Al Husain (TTC Schopfheim/Fahrnau).

U13: 1. Sophia Kuck (TTC Wehr); 2. Vanessa Völkel (FC 08 Bad Säckingen); 3. Anna Schall (TTC Lauchringen) und Leonie Kovac (ESV Weil).

U11: 1. Finja Martin; 2. Ida Marie Stoißer (beide TTC Hasel).

Doppel, JungenU18: 1. Loris Scalzillo (TTC Karsau)/Henry Kuck (TTC Wehr); 2. Giuliano Grasso (SV Nollingen)/Hawon Park (ESV Weil); 3. Felix Henrich/Joshua Schloz (TTC Wehr) und Daniel Burkhard/Malte Steinhauser (TTC Schopfheim/Fahrnau).

U15: 1. Andi Müller/Felix Petraschka (SV Nollingen); 2. Julius Ruch/Florian Kempf (TTC Laufenburg); 3. Marek Ludwig/Halit Zor (SV Nollingen) und Julian Schmidt-Wellenburg/Marius Albiez (TTC Lauchringen).

U13: 1. Nelson Musolt/Apostolos Christoforou (TTC Schopfheim/Fahrnau); 2. Johannes Rohde/Timo Steiger (TTC Lörrach); 3. Moritz Ruch/Lukas Köpfer (TTC Laufenburg) und Emil Dombrowski/Jona Seidel (TTC Schopfheim/Fahrnau).

Mädchen, U18: 1. Nele Schmidt (TTC Hasel)/Lara Himmelsbach (TTC Wehr); 2. Dana Wirrer (TTC Wehr)/Emma Faßler (TTC Lörrach).

U15: 1. Lena Ruhnau/Maysa Ahmad Al Husain (TTC Schopfheim/Fahrnau); 2. Kathrin Jacobs/Carla Dombrowski (TTC Schopfheim/Fahrnau).

U13: 1. Leonie Kovac/Vanessa Völkel (FC Bad Säckingen); 2. Talea Ebert (TTC Hasel)/Anna Schall (TTC Lauchringen); 3. Finja Martin/Ida Marie Stoißer (TTC Hasel) und Sophia Kuck (TTC Wehr)/Sarah Steiger (TTC Lörrach).