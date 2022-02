von Pressemitteilung

Radsport: (sk) Die Mountainbike-Geschwister Silja und Tobias Senn vom VBC Waldshut-Tiengen gehen in die zweite Saison in den Trikots des Teams „Bike Service Partner“. Das Duo befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die anstehende Rennsaison.

Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr stehen die zwei jungen Sportler erneut im schwarz-gelben Trikot am Start und geben ihr Bestes. Die Idee für ein eigenes Team war spontan nach einer erfolgreichen Saison 2020 gekommen. Das Ziel war es, den nächsten Schritt zu gehen, um für die Rennen noch besser aufgestellt zu sein.

Von Anfang an konnten Silja und Tobias auf die Unterstützung der unabhängigen Fahrradwerkstatt „Bike Service Partner“ aus Lauchringen zählen, die gleichzeitig der Namensgeber des Teams ist. Inhaber Marc Gerlach unterstützt das junge Team mit seinem Wissen bei Wartung und Tuning der Bikes und gibt den beiden Nachwuchs-Mountainbikern so die Chance, mit bestem Material und perfekt gewarteten Rädern für die anspruchsvollen Cross-Country Rennen gewappnet zu sein.

Der Saisonauftakt ist nicht mehr weit weg. Ende Februar starten Silja und Tobias voraussichtlich bei einem ersten Formtest im nordspanischen Banyoles beim internationalen Copa Catalana. Danach soll eine Woche Trainingslager folgen, um den letzten Feinschliff für das erste Bundesliga Rennen Mitte März zu holen.

Ob Silja Senn schon an den ersten Rennen voll durchstarten kann, ist im Moment noch nicht sicher. Durch eine Überlastung im Handgelenk musste sie das Training etwas umstellen. Die Entwicklung dieser Verletzung lässt sie jedoch zuversichtlich sein, dass sie bald wieder voll im Gelände trainieren kann.

Silja und Tobias Senn blicken zuversichtlich auf die Rennsaison und hoffen, dass 2022 weniger Rennen der Corona Pandemie zum Opfer fallen. Ein großes Ziel der sind sehr gute Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften im Juni. Aber auch die Bundesliga-Rennen und internationale Wettkämpfe stehen im Fokus. Silja Senn möchte sich bei der UCI Junior Series, der höchsten Rennkategorie für U19 Fahrer, behaupten.