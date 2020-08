Fußball-Kreisliga A-Ost: – Der Blick geht nach vorn. Zwei Jahr nach der Rückkehr in die Kreisliga A orientiert sich der C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg weiter in die Spitzengruppe: „Zum Abbruch der Corona-Saison waren wir auf dem vierten Platz. Diesen Rang würden wir gern mindestens wiederholen oder vielleicht noch etwas besser abschneiden“, so Sportchef Filippo Oddo, der allerdings nicht vom Aufstieg sprechen will.

Abgegeben hat das von Salvatore Spano aus Murg trainierte Team vier Spieler. Patrick Mahrer ging wieder in die Schweiz, Anthony Ferrara spielt künftig beim Ligarivalen SV BW Murg. Der neue Verein von Antonio Santalucia ist unbekannt. Vituchant Gopalakrishnan will pausieren.

Zugänge: Sahin Onurlu (SV Luttingen), Nikolas Mahrer (FC Möhlin-Ryburg ACLI/CH), Samuel Vega, Nedeljko Brankovic (beide FC Laufenburg-Kaisten/CH), Ömer Tiryaki (TIG Bad Säckingen), Girolamo Montalione (SV Obersäckingen). Abgänge: Patrick Mahrer (Schweiz), Anthony Ferrara (SV BW Murg), Antonio Santalucia (unbekannt), Vituchant Gopalakrishnan (pausiert). Torhüter Ali Nacakgedigi, Fabrizio Tardo, Giovanni Forastieri. Abwehspieler Giuseppe Iudici, Mario Girgenti, Salvatore Maenza, Aleksandar Simic, Gaetano Lesce, Marcello Mandiello, Sahin Onurlu, Nedeljko Brankovic, Ömer Tiryaki. Mittelfeldspieler Umberto Di Stefano, Giovanni Tardo, Nicolò Ferrara, Dashnor Hoti, Berhon Hoti, Leonardo Tumminello, Nikolas Mahrer, Girolamo Montalione, Valentin Salemi. Stürmer Manuele Laisa, Nico Maenza, Orazio Contarino, Nicolò Girgenti, Naser Hakimboy. Trainer Salvatore Spano.

Neben dem bereits im Winter gekommenen Dashnor Hoti, der einst wie sein ebenfalls beim C.S.I. aktiven Bruder Berhon Hoti beim SV 08 Laufenburg spielte und 2013 mit der Aktas-Elf das Double (Bezirksliga-Meister und Bezirkspokalsieger) holte, kam vom FC Laufenburg/Kaisten/CH bereits in der Winterpause, hatte aber wegen der Corona-Pandemie kaum Einsätze.

Ebenfalls vom FC Laufenburg-Kaisten wechselten nun auch Samuel Vega und Nedeljko Brankovic über den Rhein. Ömer Tiryaki kam von T.I.G. Bad Säckingen, das den Spielbetrieb eingestellt hat. Vom SV Obersäckingen schloss sich Girolamo Montalione dem italienisch geprägten Laufenburger Verein an. Sahin Onurlu spielte zuletzt beim Nachbarn SV Luttingen und Nikolas Mahrer kommt vom FC Möhlin-Ryburg ACLI/CH ins Waldstadion.

Hier trägt der C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg seit seiner Gründung vor 31 Jahren seine Heimspiele aus. In seinen Ursprüngen agierte der Club als legendäre dritte Mannschaft des SV 08 Laufenburg.