Leichtathletik: – Mit sieben Medaillen kehrten die Jugendlichen des TV Bad Säckingen und der LG Hohenfels von den badischen Hallenmeisterschaften aus Mannheim zurück. Mit teilweise bemerkenswerten Ergebnissen zeigten die Jugendlichen einmal mehr auf, dass die Vereine am Hochrhein eine sehr gute Nachwuchsarbeit leisten.

In starker Frühform präsentierten sich in Mannheim die von Trainer Ralf Grohmann betreuten Jugendlichen des TV Bad Säckingen auf der Strecke über 800 Meter. Allen voran Valentiu Oblupin, der beim Lauf in der Klasse M14 in der letzten von vier Runden dann doch Ernst machte und dem Feld unwiderstehlich davonzog. Valentin Oblupin wurde mit dem Badischen Meistertitel und der persönlichen Bestzeit von 2:15,30 Minuten für seinen Husarenstreich belohnt. Im Ziel hatte er auf Noah Fischer (MTG Mannheim) zwei Sekunden Vorsprung.

Nur wenig langsamer war sein Bad Säckinger Vereinskollege Julius Heinemann, der mit 2:18,73 Minuten auf dem vierten Platz seinen „Hausrekord“ um fast neun Sekunden verbesserte und Platz drei nur hauchdünn hinter Max Birk (LG Region Karlskruhe), der die Strecke in 2:18,07 lief, verpasste.

Badische Vizemeisterin über 800 Meter in der Klasse W15 wurde Emma Eisele vom TV Bad Säckingen. Sie steigerte sich mit 2:26,63 Minuten ebenfalls stark und lief viereinhalb Sekunden hinter Heidi Thieß (USC Freiburg) ins Ziel.

Emma Rohrbach fehlen zwei Hundertstel Sekunden

Ein Wimpernschlag fehlte der Bad Säckingerin Emma Rohrbach in der Klasse der W14-Jugendlichen auf der 800 Meter-Distanz. Sie hatte das Rennen über lange Zeit bestimmt, belohnte sich am Ende mit 2:28,65 Minuten nicht für ihre Führungsarbeit. Gegen Altea Craviolo von der MTG Mannheim wurde sie im Ziel und um die Winzigkeit von zwei Hundertstel Sekunden besiegt.

Überraschung: Laura Queyreau holte sich in Mannheim überraschend Platz zwei über 300 Meter.

Der weibliche U16-Nachwuchs der LG Hohenfels überzeugte ebenfalls bei den Titelkämpfen in der Halle des Olympiastützpunktes in Mannheim. Laura Queyreau (W15) startete erstmals über die 300 Meter und haute in ihrem Zeitlauf gleich mal 44,76 Sekunden heraus. Mit dieser Zeit sicherte sie sich am Ende überraschen den zweiten Platz im Feld. Dritte wurde ihre Vereinskameradin Sara Polito, für die genau 45 Sekunden gestoppt wurden.

Sara Polito verpasst Platz zwei hauchdünn

Über 60 Meter Hürden, ihrer Spezialdisziplin, verpasste Sara Polito in starken 9,47 Sekunden nur um eine Hundertstelsekunde den zweiten Platz hinter Stella Jasner aus Karlsruhe. Ein kleiner Strauchler an einer Hürde verhinderte für sie ein besseres Ergebnis.

Ihre Vereinskollegin Eliana Vella belegte auf dieser Strecke den fünften Platz in 9,71 Sekunden und freute sich danach über eine Medaille im Fünfsprung. Hier notierte die vielseitige Leichtathletin gute 15,35 Meter und verpasste Silber nur um 36 Zentimeter.

In der Klasse W14 wurde Amelie Schmidt als einzige Teilnehmerin der LG Hohenfels Sechste in 11,08 Sekunden über 60 Meter Hürden. Als Zehnte im Weitsprung blieb sie mit 4,13 Meter im ersten Versuch allerdings etwas unter ihren Möglichkeiten. Im Sprint über 60 Meter musste Amelie Schmidt mit 8,97 Sekunden zufrieden sein.

Zweimal Bronze für Kummle

Bei den Wettkämpfen der Klassen U18 und U20 waren in Mannheim lediglich zwei Hochrhein-Sportler am Start. Luan Kummle (U18) vom TV Wehr kam mit zwei dritten Plätzen zurück nach Hause. Dabei lief der überraschend auf der Sprintstrecke über 60 Meter in 7,40 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Beim Weitsprung haderte er mit dem Anlauf, landete im letzten Versuch immerhin bei 6,24 Meter und distanzierte damit Paul Rabe (TuS Lörrach-Stetten) um 45 Zentimeter. Zu Silber fehlten Luan Kummle noch 16 Zentimeter.

Gut unterwegs war U20-Läuferin Finja Voelkel von der LG Hohenfels. Auf der Hürdenstrecke über 60 Meter lief sie in 10,24 Sekunden auf den fünften Platz, erreichte das Ziel nur eine Hundertstelsekunde hinter Lena Vögele aus Offenburg. Im 400 Meter-Lauf musste sie nach 1:04,47 Minuten mit dem sechsten Rang zufrieden sein.