Das war doch ein toller Start für die SG Wehr/Brennet II. Mit einem 4:2 beim FC Hausen legte die Elf von Trainer Fabio Cocuzza blendend los. Bei der Heimpremiere gegen den TuS Binzen auf dem Sportplatz in Brennet kann sie das Ergebnis krönen. Sechs Punkte nach zwei Spielen? Das wäre perfekt.

Keine leichte Aufgabe für SG-Reserve

Aber aufgepasst. Leicht wird‘s nicht. Der TuS Binzen hat beim 2:0 zum Start gegen den TuS Stetten, der zum Favoritenkreis zählt, aufhorchen lassen. Die Wehrer und Brenneter müssen Gas geben, um die ersten Heimzähler zu sichern.

Regionalsport Hochrhein Fußball-Kreisliga, A-West: Aufgebote der Mannschaften für die Saison 2020/21 Das könnte Sie auch interessieren

2:3 gegen den Stadtrivalen. Der FV Degerfelden hatte sich mehr vorgenommen. Einmal mehr spielte er nicht konsequent genug und musste dem FSV Rheinfelden II die Punkte lassen. Nun bahnt sich ein kleiner Fehlstart an. Beim TuS Stetten hat der FVD einen hohe Hürde zu nehmen. Zumal der TuS nach dem 0:2 in Binzen wohl mit einer Portion Wut im Bauch antreten wird.

Starke Gegner liegen ihnen

Allerdings dürfte es auch den Degerfeldern nicht an Motivation mangeln. In der Vergangenheit haben sie bewiesen, dass sie gerade gegen die hoch gehandelten Teams richtig stark auftraten. Exemplarisch ist das 3:3 beim FC Wehr. Spielertrainer Patrick Streule und seine Jungs brachten den „Corona-Meister“ an den Rand einer Niederlage.

Sie haben nichts zu verlieren

Streule verweist immer wieder auf das Potenzial seiner Crew. Das Problem: Nicht immer kann sie es auf dem Platz ausschöpfen. Beim TuS Stetten haben die Degerfelder auf jeden Fall nichts zu verlieren.

Regionalsport Hochrhein Was für ein Auftakt: SV Stühlingen überrollt den SV Albbruck und siegt mit 5:1 Das könnte Sie auch interessieren

Die Tabelle sollte sich der SV Eichsel einrahmen. Einmal an der Spitze des 17-er-Felds zu stehen, ist doch ein Glücksgefühl. Wer weiß, ob das im Verlauf der Runde noch einmal passiert. Mit einem Sieg im Derby beim FSV Rheinfelden II können die Eichsler zumindest noch am zweiten Spieltag den Platz an der Sonne genießen.

Die berüchtigte Auswärtsschwäche

Wäre da nicht die Auswärtsschwäche, die sich durch die komplette vergangene Runde zog. Acht Niederlagen in acht Spielen, nicht mal ein Pünktchen. Das war bitter. Den Fluch wollen die Eichsler endlich besiegen.

FSV läuft mit Schwung auf

Die FSV-Reserve wird da nicht mitmachen wollen. Nach dem Derbyerfolg zum Start laufen sie mit Schwung auf. Spielertrainer Sascha Rueb und seiner Elf wird mit aller Macht auf einen Dreier drängen. Damit könnten sie einen perfekten Start hinlegen.