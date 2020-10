von Gregor Huber

Kreisliga A, Ost

SV Stühlingen – FC Geißlingen 7:0 (3:0). – Tore: 1:0 (15.) Lang, 2:0 (20.) S. Blatter, 3:0 (44.) Isele, 4:0 (48.) Oborocianu, 5:0 (62.) Harder, 6:0 (68.) Oborocianu, 7:0 (76.) Lang. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 200. – Bes.: GR für Back (FCG/52.). – „Heute hat alles gepasst. Wir haben von Beginn an das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und unsere Chancen konsequent genutzt“, so ein hochzufriedener und erfreuter SVS-Trainer Andi Bauhuber nach dem Spiel. Dazu hatte er auch allen Grund, denn sein Team agierte von Beginn an offensiv, setzte den Gegner früh unter Druck und zwang diesen zu Fehlern. So führten die Wutachtäler bereits zur Pause durch Treffer von Lang (15.), Sandro Blatter (20.) und Isele (44.) mit 3:0. Drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Oborocianu zum 4:0. Die Gäste aus dem Klettgau fanden kein probates Mittel, um dem Dauerdruck der Platzherren Stand zu halten und Harder (62.), Oborocianu (69.) und Lang (76.) sorgten mit ihren Treffern für den Kantersieg.

SV Rheintal – Spvgg. Wutöschingen 1:0 (0:0). –. Tor: 1:0 (56./ET) Alimi. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 100. – Der SV Rheintal holte auf eigener Anlage drei wichtige Punkte. Die Einheimischen hatten in der ersten Hälfte ein leichtes Übergewicht und auch die besseren Torchancen. Dennoch ging es torlos in die Pause. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Platzherren in Führung, als Lindmir Alimi ins eigene Tor traf (56.). Die Führung gab jedoch keine Sicherheit und die Gäste kamen besser ins Spiel. Immer mehr sah sich das Team von SVR-Trainer Michael Ebner in die eigene Hälfte eingeschnürt und die Spvgg. hatte eine Vielzahl an Torchancen. Mit ein wenig Glück und dem nötigen Einsatzwillen hielt die SVR-Defensive dem Dauerdruck der Pietzke-Elf jedoch stand und brachte die knappe Führung über die Zeit.

SV Obersäckingen – SV Waldhaus 1:2 (0:0). – Tore: 1:0 (61.) Weindl, 1:1 (72.) Y. Schäfer, 1:2 (80.) L. Schäfer. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 100. – Bes: Vonderach (SVW/75.) hält FE von Kanteh. – Der SV Obersäckingen war zunächst das bessere Team und hatte auch die besseren Chancen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, in Führung gingen jedoch die Platzherren. Weindl (61.) traf zum 1:0. Yannik Schäfer (72.) glich aus. Kurz danach die Chance zur erneuten Führung für die Gastgeber, aber Kanteh (75.) scheiterte mit einem Strafstoß an Vonderach im Tor des SV Waldhaus. Nur fünf Minuten später besorgte Lukas Schäfer die Führung für die Gäste. Der SVO versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, zu mehr als einem Lattentreffer reichte es jedoch nicht. SVW-Trainer Thomas Schäfer: „Vielleicht etwas glücklich, aber wir nehmen es mit.“

FC Grießen – C.S.I. JR Laufenburg 4:2 (1:1). – Tore: 1:0 (25.) T. Maier, 1:1 (34.) N. Girgenti, 2:1 (55.) M. Landwehr, 3:1 (60.) Gysel, 4:1 (76.) Minzer, 4:2 (76./ET) Gysel. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 100. – Die erste halbe Stunde gehörte dem FC Grießen. Tobias Maier (25.) erzielte das 1:0, und bei etwas mehr Effizienz hätte man noch deutlicher führen können. Stattdessen nutzte Nicolo Girgenti einen Abwehrfehler und traf zum Ausgleich (34.). Nach Wiederanpfiff waren die Klettgauer weiter die tonangebende Mannschaft, und nach einem Doppelschlag von Melvin Landwehr (55.) und Gysel (60.) stand es 3:1. Die Gäste wehrten sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage, doch Minzer machte mit dem 4:1 in der 76. Minute alle Hoffnungen zu Nichte. Simon Gysel traf kurz danach noch ins eigene Tor, doch änderte dies nichts mehr wesentlich am Gesamtresultat und der FC Grießen feierte seinen dritten Sieg in Folge.

SV Nöggenschwiel – SC Lauchringen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) und 2:0 (14.) beide D. Bächle, 3:0 (57.) Menzel. – SR: Marcello Disca (Murg). – Z.: 200. – Der SV Nöggenschwiel drückte von Anfang auf das Tempo und führte bereits nach 14 Minuten durch zwei Tore von Daniel Bächle mit 2:0, wobei SCL-Defensivspieler Mario Schmidle beim zweiten Treffer noch dran war. Die Einheimischen zeigten sich im Gegensatz zu den vorherigen Partien stark verbessert und hätten zur Pause durchaus höher führen können. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und erspielten sich gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer. Der SV Nöggenschwiel war jedoch stets mit schnellen Kontern brandgefährlich, und Florian Menzel (57.) sorgte mit einem Freistoß für das 3:0, das Spiel war entschieden. SVN-Trainer Pepe Pavano resümierte nach dem Spiel: „Wir haben verdient gewonnen. Ein wichtiger Sieg im Hinblick auf die zwei schweren Auswärtsspiele in Weizen und in Horheim.“

FC Weizen – FC 08 Bad Säckingen 3:3 (0:2). – Tore: 0:1 (4.) Wagner, 0:2 (24.) Rymsza, 1:2 (61.), 2:2 (72.) und 3:2 (80.) alle S. Büche, 3:3 (87.) Wegner. – SR: Jonas Probst (Waldshut-Tiengen). – Z.: 150. – Bes.: GR für Rymsza (FC08/90.+2), Pfeifer (FC08/66.) hält FE von Baumann. – Die rund 150 Zuschauer sahen ein rassiges und spannendes Kreisliga-A-Spiel, in dem die Gäste im ersten Spielabschnitt überlegen waren und dementsprechend zur Pause verdient mit zwei Toren in Front lagen. Wagner (4.) nutzte einen Abwehrfehler und Rymsza traf mit einem Sonntagsschuss aus gut 30 Metern. Kurz nach dem Seitenwechsel dann fast der dritte Treffer für den FC 08, doch Silbereis im Tor des FC Weizen hielt sein Team mit einem tollen Reflex im Spiel. Dies war eine Art Wachrüttler für die Gallmann-Elf. Sandro Büche sorgte in der 61. Minute für den Anschlusstreffer. Der Ausgleich lag in der Luft, als SR Jonas Probst (Waldshut-Tiengen) auf Strafstoß für den FC Weizen entschied. Fabian Baumann scheiterte vom Punkt jedoch an Moritz Pfeifer. Die Platzherren blieben weiter am Drücker, und Sandro Büche machte mit zwei weiteren Treffern aus dem 1:2 ein 3:2. In der Schlussphase drückten die Gäste nochmals auf den Ausgleich und wurden belohnt. Wegner (87.) stieg nach einem Freistoß am höchsten und sorgte per Kopf das gerechte Unentschieden.

SV 08 Laufenburg II – VfRHorheim-Schwerzen 0:0. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 80. – Das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg, denn es war kein typisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften gingen von Beginn an beherzt und mit hohem Tempo zu Werke, bei einem ausgeglichenen Chancenverhältnis auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Platzherren ein leichtes Übergewicht und hatten bis zur 75. Minute die besseren Torchancen. In der Schlussviertelstunde fehlte beiden Mannschaften die entscheidende Durchschlagskraft, es blieb beim gerechten Remis.

SV Albbruck – SV BW Murg 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 (42./ET) J. Jehle, 0:2 (56.) Cam, 0:3 (66.) G. Uyar, 0:4 (78.) Santos Silva. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 100. – Der Tabellenführer hatte das Spiel über weite Strecken im Griff und setzte den Gegner von Beginn an unter Druck. Dennoch dauerte es bis zur 42. Minute, ehe die Überlegenheit in Tore umgemünzt werden konnte. Jannik Jehle traf unglücklich ins eigene Tor zur Pausenführung für die Gäste. Auch nach dem Wechsel waren die Blau-Weißen aus Murg die bessere Mannschaft und nahmen durch weitere Treffer von Cam (56.), Gökalp Uyar (66.) und Santos Silva (78.) einen auch in der Höhe verdienten Sieg mit nach Hause.

Kreisliga A, Ost auf einen Blick Die besten Torjäger 7 Tore: Yannik Schäfer (SV Waldhaus). – 6 Tore: Lamin Kanteh (SV Obersäckingen). – 5 Tore: Fabian Baumann (FC Weizen), Gabriel Dittmar (SV 08 Laufenburg II), Niklas Lang (SV Stühlingen), Adelin Oborocianu (SV Stühlingen), Bennet Wagner (FC 08 Bad Säckingen). – 4 Tore: Patrick Budde (Spvgg. Wutöschingen), Bilal Yusuf Cam (SV BW Murg), Nico Gerteiser (SV Albbruck), Andreas Hoffmann (VfR Horheim-Schwerzen), Francesco Lo Presti (SV BW Murg), Robin Nohl (FC Geißlingen), Yannik Rutschmann (FC Geißlingen). Die nächsten Spiele Dienstag, 19.30 Uhr: FC Weizen – SV Nöggenschwiel. – Freitag, 19.30 Uhr: FC Weizen – FC Geißlingen. – Samstag, 15.30 Uhr: FC 08 Bad Säckingen – SV 08 Laufenburg II. – 16 Uhr: SV BW Murg – C.S.I. JR Laufenburg. – Sonntag, 15 Uhr: SV Waldhaus – SV Stühlingen, SV Rheintal – SV Obersäckingen, Spvgg. Wutöschingen – FC Grießen, SC Lauchringen – SV Albbruck, VfR Horheim-Schwerzen – SV Nöggenschwiel.

Kreisliga A, West

SV Weil II – FSV Rheinfelden II 3:3 (2:1). – Tore: 0:1 (4./ET) Toroman, 1:1 (38.) Camara, 2:1 (44.) Weber, 2:2 (52.) Boccardo, 2:3 (65.) Volkmann, 3:3 (77./FE) Weber. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – In einem guten Spiel gingen die Gäste früh durch ein Eigentor von Toroman bereits nach vier Minuten in Führung. In der Folgezeit waren weitere Treffer möglich, doch mehrere hochkarätige Chancen wurden ausgelassen, vor allem Markus Neu hatte mehrfach Pech im Abschluss. Kurz vor dem Seitenwechsel drehten die Einheimischen die Partie durch Treffer von Camara (38.) und Weber (44.). Munter ging es weiter. Boccardo (52.) und Volkmann (65.) brachten den FSV erneut in Führung. In der Schlussphase machten die Platzherren noch einmal Druck, und Weber sorgte in der 77. Minute mit einem verwandelten Strafstoß für den gerechten Ausgleich.

TuS Kl. Wiesental – SG FC Wehr-Brennet II 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (1.) Wienholz, 2:0 (2.) Hafensteiner, 2:1 (50.) Friebe, 3:1 (85.) Hafensteiner. – SR: Tobias Steinke (Lörrach). – Die Platzherren legten los wie die Feuerwehr und führten bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Wienholz und Hafensteiner waren die Torschützen. Die Gäste hielten jedoch dagegen und hatten eine Vielzahl an guten Torchancen, die von Kilic, Bergmann und Bär jedoch leichtfertig vergeben wurden. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Die SG Wehr-Brennet bekam immer mehr Oberwasser, und Friebe erzielte in der 50. Minute den Anschlusstreffer. Im weiteren Spielverlauf war es erneut Kilic der aus aussichtsreicher Position scheiterte. Hafensteiner (85.) machte es auf der Gegenseite besser und erzielte das entscheidende 3:1. SG-Trainer Cocuzza kommentierte mit einer alten Fußballer-Weisheit: „Wenn man so klare Torchancen nicht nutzt, kann man nicht gewinnen.“

SV Eichsel – FV Degerfelden 5:2 (2:1). – Tore: 1:0 (4.) D. Baumgartner, 2:0 (19.) Grunert, 2:1 (37./ET) Hoffmann, 2:2 (61.) Oppermann, 3:2 (68.) D. Baumgartner, 4:2 (86.) Grunert, 5:2 (87.) Rach. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 130. – Bes.: GR für Streule (FVD/68.).

SV Schopfheim – TuSBinzen 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) Santos Figueiredo, 2:0 (20./FE) Strauch, 2:1 (55.) Bossek, 3:1 (70.) Zein. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Bes.: Rot für Santos Figueiredo (SVS/85.) wg. Tätlichkeit.

FC Steinen-Höllstein – FC Hauingen 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (32.) Sahin, 1:1 (72./FE) Vogt. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Bes.: Rot für Alici (FCS/65.) wg. Foulspiel.

FC Huttingen – TuS Stetten 0:6 (0:3). – Tore: 0:1 (25.) Krubally, 0:2 (36.) Nazli, 0:3 (39.) Berger, 0:4 (68.) Krubally, 0:5 (74.) Berger, 0:6 (78.) Tarhini. – SR: Florian Kienzler (Bad Krozingen).

SV Todtnau – FC Hausen 3:2 (1:2). – Tore: 1:0 (21.) Wissler, 1:1 (33.) B. Wunderlich, 1:2 (35.) Sönthgerath, 2:2 (60.) und 3:2 (66.) beide Bosl. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim).

Kreisliga A, West auf einen Blick Die besten Torjäger 9 Tore: Roberto Catania (FC Hauingen). – 7 Tore: Patrick Hafensteiner (TuS Kl. Wiesental), Muhamadou Krubally (TuS Stetten), Guido Perrone (FC Huttingen). – 6 Tore: Dennis Baumgartner (SV Eichsel), Romano Berger (TuS Stetten). – 5 Tore: Patrick Bosl (SV Todtnau), Kevin Grunert (SV Eichsel), Jörg Hupfer (TuS Binzen), Yannik Weber (SV Weil II), Tom Wihler (SF Schliengen), Shadi Zein (SV Schopfheim). – 4 Tore: Patrick Baumgartner (SV Eichsel), Jules Constantin (SV Liel-Niedereggenen), Salvatore Di Mattia (FC Wittlingen II), Justin Friebe (SG FC Wehr-Brennet II), Peter-Sammy Oßwald (SV Schopfheim), Patrick Streule (FV Degerfelden), Dennis Wojtynek (FC Hauingen). Die nächsten Spiele Samstag, 15 Uhr: TuS Stetten – SV Weil II. – 15.30 Uhr: FC Hauingen – SF Schliengen. – 16 Uhr: TuS Binzen – SV Todtnau. – 17 Uhr: SV Liel-Niedereggenen – FC Steinen-Höllstein. – 18 Uhr: SG FC Wehr-Brennet II – FC Huttingen. – Sonntag, 15 Uhr: FC Hausen – TuS Kl. Wiesental, FV Degerfelden – SV Schopfheim. – 17 Uhr: FSV Rheinfelden II – FC Wittlingen II.

FC Wittlingen II – SV Liel-Niedereggenen 3:0 Urteil.