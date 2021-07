Bei den Meisterschaften in Lörrach und Schutterwald stehen Leichtathleten des TV Wehr, der LG Hohenfels, des TV Schwörstadt und des TV Rheinfelden 16 Mal auf dem Siegerpodest. Ceren Bayram (TV Wehr) verbessert ihre Kugelstoß-Bestmarke um 36 Zentimeter

Leichtathletik: (gru) In sehr guter Form präsentierten sich die regionalen Leichtathleten bei den Badischen Meisterschaften, die in Lörrach (U16) und Schutterwald (U18, U20 und Aktive) ausgetragen wurden. Sechs Titel gingen allein an den TV Wehr,