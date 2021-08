Fußball-Landesligist SV 08 Laufenburg muss ab Oktober ohne den Abwehrspieler aus Tiengen planen. 18-Jähriger beginnt ein Medizin-Studium an der Universität in Wien

Fußball-Landesliga: – Der SV 08 Laufenburg muss ab Oktober ohne Sebastian Flaig planen. Der 18-jährige Abwehrspieler aus Tiengen beginnt am 1. Oktober ein Medizin-Studium an der Universität in Wien und hat jetzt die Zusage dafür erhalten.