Eishockey: – Das war es für den EHC Herrischried in der 3. Schweizer Liga für diese Saison. Die Mannschaft von Trainer Tomas Zourek war Ende Oktober nach dem 5:4-Sieg beim HC Fischbach-Göslikon in die Corona-Zwangspause geschickt worden. Zwei Tage vor Weihnachten meldet der Verband das endgültige Saison-Aus: „Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen sehen wir keine Möglichkeit, die Saison der zweiten, dritten und vierten Liga fertig zu spielen.“

Regionalsport Hochrhein Spielbetrieb des EHC Herrischried liegt wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen vorerst auf Eis Das könnte Sie auch interessieren

So ganz überraschend kam das Aus für die Cracks aus dem Hotzenwald nicht. Sowohl auf der badischen als auch auf der eidgenössischen Seite stiegen im Herbst die Fallzahlen. Während in Baden-Württemberg seit Anfang November das Training untersagt ist und frühestens am 10. Januar wieder begonnen werden darf, reagierte der Verband in der Schweiz mit einer Unterbrechung der Ligaspiele.

Es seien in Kürze keine Lockerungen der Maßnahmen zu erwarten, schreibt die im Swiss Ice Hockey organisierte Regio League: „Aufgrund der bisher gespielten Runden ist es nicht mehr möglich, die Saison regulär zu beenden. Es wird weder Auf- noch Absteiger geben.“ Das Gremium sagt indessen den Vereinen seine Unterstützung zu, sollten Freundschaftsspiele organisiert werden, wenn das Training bei Kontaktsportarten wieder erlaubt sei.

In der Schweiz dürfte frühestens ab 1. Februar wieder auf der Eisfläche trainiert und ab 20. Februar wieder gespielt werden. Training für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist nach wie vor erlaubt.