Biathlon: – An Talenten mangelt es am Stützpunkt Nordic Center Notschrei in Todtnau nicht. So steht in den beiden Nachwuchskadern des Deutschen Skiverbands ein Quartett vom SC Todtmoos und SC Todtnau: Emilie Behringer (19, Todtmoos) im NK1, Sophia Weiß (17), Elias Asal (18) und Fabian Kaskel (16, alle Todtnau) im Aufgebot der jüngeren Jahrgänge (NK2).

Regionalsport Hochrhein

Den Bad Säckinger Kaskel führte es vor kurzem nach Frankreich. Mit der Gruppe von Stützpunkttrainer Roman Böttcher absolvierte er einen Lehrgang in Villard de Lans. Dabei wurde an den Fähigkeiten gefeilt: Skiroller, Crosslauf, Schießen, Kraft und Stabilität. Diese und nächste Woche stehen für Kaskel die nächsten Lehrgänge an: mit dem baden-württembergischen Kader am Skiinternat Furtwangen, dann mit dem NK2 in Ruhpolding. Die restliche Ferienzeit trainiere er zu Hause, so Kaskel, der voraussichtlich im Oktober den ersten Wettkampf der Sommersaison absolvieren wird. Die Wintersaison dürfte er Mitte November mit dem Landesverband einläuten, wenn es für zwei Wochen ins Trainingslager nach Norwegen geht.