Leichtathletik: – Die LG Hohenfels startete mit einem Quartett bei der Deutschen Meisterschaft im Halbmarathon in Freiburg.

Einen Favoritensieg über die 21,0975 Kilometer lange Strecke landete Marathon-Europameister Richard Ringer mit einer Zeit von 1:01:44 Stunden. Dritter wurde der Freiburger Lokalmatador Filmon Teklebrhan-Berhe. Der für den TV Konstanz startende Florian Röser wurde Fünfter.

Bester Hohenfelser Läufer unter den 6.212 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war Tobias Herrmann in 1:18:22 Stunden (Platz 191) vor Johannes Kaiser in 1:18:37 Stunden (Platz 198). Kaiser unterbot seine persönliche Bestzeit um mehr als eine Minute. Bestzeit lief auch Matthias Gaiser in 1:16:31 Stunden (Platz (474). Ihm fehlten im Ziel 16 Sekunden auf „Lauflegende“ Dieter Baumann. Jürgen Hilpert komplettierte das Quartett mit der Zeit von 1:27:20 (Platz 514). In der Teamwertung belegte die LG Hohenfels Platz 46.

Tareq und Völkle Beste vom Hochrhein

Beste Läufer vom Hochrhein waren der Laufenburger Omar Tareq vom TuS Stetten mit einer Zeit von 1:07:46 Stunden auf Platz 23 und der Murger Luca Völkle vom TV Konstanz in 1:09:40 Stunden auf Platz 42.