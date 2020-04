Fußball-Kreisliga A, Ost: – Beim A-Kreisligisten SC Lauchringen, Tabellenachter der Ost-Staffel, wurden währen der Corona-Zwangspause die Weichen für die Zukunft gestellt. Sowohl Trainer Carmine Marinaro (41), der im Spätherbst 2016 die Nachfolge des damals zurückgetretenen Torsten Stockmann übernommen hat, als auch Co-Trainer Christof Schalk haben dem Verein ihre Zusage bis Sommer 2021 gegeben.

Zusage: Chrstof Schalk bleibt als Co-Trainer beim SC Lauchringen. | Bild: Neubert, Michael

Besonders freut sich Vorsitzender Thomas Kummer, dass auch weitgehend der gesamte Kader im kommenden Vereinsjahr an Bord bleiben wird: „Wir werden unseren Weg weiter gehen und mit Spielern aus unserer eigenen Jugend auch in Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten“, so Kummer: „Doch zunächst hoffen wir, dass die laufende Saison noch ordentlich, wann auch immer, zu Ende gebracht werden kann.“