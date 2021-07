Juniorenfußball vor 1 Stunde

SC Freiburg spielt mit zwei Nachwuchsteams beim FC Grießen

Am Samstag um 11 Uhr trifft die U17 des SC Freiburg auf die Alterskollegen des FC Zürich. Um 15 Uhr folgt die Partie der U19 des SC Freiburg gegen die U18 des FC Zürich. Zuschauerzahl ist auf 400 begrenzt. Karten im Vorverkauf gibt es am Freitag ab 17.30 Uhr am Sportplatz des FC Grießen.