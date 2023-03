Ski, alpin: – Der Schwäbische Partner-Skiverband trug im österreichischen Kleinwalsertal seine Verbandsmeisterschaften auf der Zwerenalpe aus und schuf trotz frühlingshafter Temperaturen eine faire Rennpiste. Nach einigem Ringen erhielten auch die Schwarzwälder Regiofahrer Startplätze, nachdem zuvor das ein oder andere Rennen den schwierigen Bedingungen zum Opfer gefallen war.

Samuel Laule, Regio Süd Kaderfahrer vom SC Wehr, verpasste bei seinem Comeback-Rennen nach der Schulterverletzung im Januar den Rennsieg nur um eine gute halbe Sekunde. Nur Jonas Bareiß aus Schwäbisch Gmünd war schneller und sicherte sich den schwäbischen Verbandsmeistertitel im Riesenslalom. Max Hierholzer (SC Wehr) als Gesamtzwölfter verpasste die Top Ten nur knapp. Linus Laule (SC Wehr), Maximilian Wirtz (SZ Rheinfelden), Evan Bertram (SC Öflingen) und Milian Günter (SZ Bernau) kamen auf die Gesamtplätze 18, 20, 21 und 23.

Bei den Mädchen überzeugten Lilli Anders (SC Waldshut) und Lena Hierholzer (SC Wehr) auf den Rängen sechs und acht in den Top Ten. Kaderkollegin Marina Thoma (SZ Bernau) wurde 16.

Nach dem hoffnungsvollen Auftakt spielten die Regio Süd-Fahrer tags darauf ihre Slalomqualitäten aus und sicherten sich zahlreiche Podestplätze: Schon nach dem ersten Durchgang befand sich Max Hierholzer mit dem dritten Zwischenrang in aussichtsreicher Position und fuhr mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang als überlegener Zweiter aufs Podest. Zum Garmischer Sieger Benjamin Klein fehlten nur gut 1,5 Sekunden.

Quinn Bertram ließ mit der drittbesten Finallaufzeit noch zwei Konkurrenten im zweiten Durchgang hinter sich und wurde Dritter. Für einen Achtungserfolg sorgte auch Milian Günther, der erstmals in seiner Schülerlaufbahn als Dritter der U14-Wertung und Gesamtneunter ins Ziel kam. Das hervorragende Abschneiden der Regio Süd-Kaderfahrer vervollständigte Linus Laule auf Gesamtrang 13. Evan Bertram wurde Gesamt-17., Maximilian Wirtz Gesamt-23.

Bei den Mädchen war Anna Ringwald, die nach dem DSC U14 in Lenggries ins Kleinwalsertal geeilt war, nicht zu besiegen. Lilli Anders wurde Gesamtvierte, Marina Thoma reihte sich auf Rang 14 in die Gesamtwertung ein, was Platz fünf in der jüngeren U14-Klasse bedeutete. Line Beuter sicherte sich auch den schwäbischen Meistertitel im Slalom.

Somit sehen sich die Regio Süd-Kaderläufer gut vorbereitet für die eigenen Verbandsmeisterschaften am kommenden Wochenende im österreichischen Paznauntal.