Radsport: – Mit ihrem zweiten Weltcup-Start, am Samstag in Erlenbach bei Heilbronn, beenden Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten ihre erste Saison bei den Frauen. Für die jungen Frauen endet ein spannendes Jahr, das ihnen viele neue Eindrücke und Erfolge bescherte.

Für ihre Leistungen wurden sie von Bundestrainer Dieter Maute sogar als Ersatz-Zweier für die Weltmeisterschaften in Gent/Belgien vom 5. bis 7. November nominiert. „Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass wir nach Belgien reisen“, so Trainerin Kerstin von Schneyder: „Grundsätzlich gönnen wir es den deutschen Zweiern, dass sie fahren können.“ Den Bund Deutscher Radfahrer vertreten Selina Marquardt/Helen Vordermeier (SG Oberjesingen/Stuttgart) sowie Caroline Wurth/Sophie-Marie Wöhrle (RV Gutach).

Für das Weltcup-Finale in Erlenbach haben sich Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder vorgenommen, ihr mit 131,20 Punkten bewertetes Programm möglichst perfekt zu fahren. „Über die Gesamtwertung müssen wir uns keine Gedanken machen“, so Kerstin von Schneyder: „Wichtig ist für die zwei, dabei zu sein, Eindrücke zu sammeln und so gut es geht zu fahren.“