Radsport: – Der RV Lottstetten unterstreicht seine Ausnahmestellung im Quartett der Kunstradsport betreibenden Vereine des Bezirks Hochrhein-Wiesental. Alle fünf Bezirksmeister-Titel der Junioren und der Elite, ausgefahren beim ersten Durchgang des Bezirkspokals in Dogern, gingen an den Verein aus dem Osten des Kreises Waldshut.

Zwar ohne Konkurrenz, aber doch im Bestreben ihre eingegebenen Punkte mit möglichst wenig Abzügen auszufahren, waren Mattias Piberhofer mit 64,10 von 71,30 Punkten bei den Männern und die zweifache Junioren-Europameisterinnen Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder im Zweier der Frauen mit 114,79 von 127,20 Punkten.

Zurück auf dem Rad: Anika Papok (vorn) hat ihre Reise beendet und trainiert seit vier Wochen wieder mit Anna-Sophia von Schneyder. Das Duo des RV Lottstetten fuhr in Dogern 114,79 Punkte heraus. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das Duo hat erst vor vier Wochen das Training wieder aufgenommen, da sich Anika Papok nach bestandenem Abitur zwei Reise-Monate gegönnt hatte. Gemeinsam fährt das Trio am Sonntag, 13. Mai, somit zu den baden-württembergischen Meisterschaften, die von SportKultur Stuttgart ausgerichtet werden.

Caroline Wirth vom RSV Wallbach wurde Zweite mit 85 Punkten und hat sich für die baden-württembergischen Meisterschaften am 5. März in Aach qualifiziert. | Bild: Angelika Wirth

Hochzufrieden zeigte sich Trainerin Kerstin von Schneyder aber auch mit ihren anderen Sportlern: „Die Wettkämpfe liefen sehr gut für uns.“ So auch in der Altersklasse U19: Nicolai von Schneyder setzte sich mit 50,57 von 57,30 eingegeben Punkten gegen Vereinskamerad Jimmy Lee Holle (42,06) durch.

Stefanie Probst vom RSV Wallbach schaffte mit 75,02 Punkten in Dogern die Qualifikation für die baden-württtembergischen Meisterschaften am 5. März in Aach. | Bild: Angelika Wirth

Leonie Papok qualifizierte sich mit 133,80 von 150,70 Punkten als Bezirksmeisterin ebenso für die baden-württembergischen Meisterschaften am 5. März in Aach/Hegau, wie die hinter ihr platzierten Caroline Wirth (85,00) und Stefanie Probst (875,02) vom RSV Wallbach. Die Landesmeister der Elite werden am 13. Mai bei SK Stuttgart ermittelt.

Lena Reichert (links) und Laura Thomann vom RSV Wallbach fuhren als Zweitplatzierte in Dogern 57,81 Punkte heraus. | Bild: Angelika Wirth

Im Zweier setzten sich Letizia Daudey und Sofia Baier mit 106,18 von 118,30 Punkten gegen die Wallbacherinnen Lena Reichert/Laura Thomann (57,81) durch. Amelie Peter/Fiona Schuhmacher (26,12) verpassten als Drittplatzierte die Qualifikation.

26,12 punkte fuhren Amelie Peter und Fiona Schuhmacher vom RSV Wallbach heraus. | Bild: Angelika Wirth

In der Pokalwertung stehen bei den Schülern nach dem ersten von drei Durchgängen drei Mal der RSV Herten mit Magdalena Weiß (U11), REbekka Weiß (U13) und Amelie Peterle (U15); zwei Mal der RSV Dogern mit Nino Fuchs (U11) und Emma Radioa Sehli (U9) sowie einmal der RV Lottstetten mit Giulia Masi/Skye Vellutini (U15) vorn.