Radball: – Viel knapper geht es eigentlich nicht. Beim Halbfinale in Großküchen (Brandenburg) verpassten die U19-Radballer Lukas Stocker und Mika Schrott vom RSV Wallbach die Qualifikation ins Finale um die Deutschen Meisterschaften, Mitte Mai in Amorbach (Bayern) um Haaresbreite. Zwar besiegten sie den späteren Turniersieger RV Gärtringen zum Auftakt mit 1:0 und blieben auch in der Folge gegen den SV Eberstadt (5:3), RC Worfelden (5:1) und Reideburger SV (7:0) erfolgreich.

Radsport U19-Radballer des RSV Wallbach werden Vierter in heimischer Halle

Im letzten Spiel gegen die Gastgeber lief es nicht mehr rund, der RSV Großkoschen, der selbst gegen die Gärtringer mit 2:3 verloren hatte, gewann mit 5:2 gegen den RSV Wallbach. Somit standen die drei „Großen“ der Gruppe mit jeweils zwölf Punkten da. Das Team aus Wallbach musste mit Rang drei zufrieden sein, weil 20:9 Tore gegenüber der Konkurrenz nicht reichten.