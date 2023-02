Radsport: – Kunstradfahren nicht nur auf hohem, sondern auf höchstem Niveau – und das nicht nur national sondern auch international – wird am Sonntag ab 11 Uhr beim RSV Wallbach in der Flößerhalle geboten. Die Kunstradabteilung richtet einmal mehr einen Durchgang des Ba-Wü-Cup der Junioren aus. Für RSV-Trainerin Angelika Wirth gibt es keinen Zweifel: „Beim BaWü-Cup sind Kunstradsportler dabei, die zu den Besten der Welt gehören.“

Die Cup-Wertung teilt sich in vier Wettbewerbe auf. Zur Gesamtwertung zählen die drei Durchgänge – nach dem Wettkampf in Wallbach wird am 26. März in Öhringen sowie am 30. April in Bad Schussenried gefahren – sowie die Ergebnisse der baden-württembergischen Meisterschaften am 5. März in Aach/Hegau. Neben dem Gesamtsieg ist der BaWü-Cup für die Sportlerinnen und Sportler auch wichtig, weil des dabei um die Kaderplätze im kommenden Jahr geht.

Heimvorteil: Caroline Wirth vom RSV Wallbach geht optimistisch in den Ba-Wü-Cup in heimischer Halle. | Bild: Claudia Lais

Ihre Kaderplätze verteidigen wollen Lokalmatadorin Caroline Wirth vom RSV Wallbach, sowie vom RV Lottstetten die Einer-Fahrerin Leonie Papok, sowie der Zweiter Letizia Daudey und Sofia Baier. Diese vier Sportlerinnen gehören seit mehreren Jahren zum Kader und trainieren regelmäßig an der Sportschule in Albstadt-Tailfingen bei Landes- und Bundestrainer Dieter Maute.

Vorn dabei: Leonie Papok vom RV Lottstetten hat zum Ba-Wü-Cup in Wallbach mit 150,70 Punkten eingereicht. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Neben Caroline Wirth, die ein Programm mit 120,00 Punkten eingereicht hat, vertritt auch Stefanie Probst mit 86,30 Punkten im Einer den RSV Wallbach. Das heimische Quartett komplettieren Lena Reichert und Laura Thomann, die im Zweier mit 75,30 Punkten an den Start gehen.

Heim-Wettkampf: Stefanie Probst vom RSV Wallbach will beim Auftakt des Ba-Wü-Cups in heimischer Halle eine gelungene Kür fahren. | Bild: Angelika Wirth

Satte 118,30 Punkte stehen bei Letizia Daudey und Sofia Baier auf der Anzeigetafel, nur getoppt von Lena und Eva Streit vom RMSV Orsingen mit 135,50 Punkten. Ebenfalls die zweithöchste Punktzahl bringt Leonie Papok mit 150,70 im Einer ein. Hier ist Hannah Reichle aus Bad Schussenried mit 184,00 Punkten die Favoritin.