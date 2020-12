von Tobias Glasow

Der SV Weil hat einen neuen Sportlichen Leiter für seine Jugend. Nach Informationen des Stellvertretenden Jugendleiters Tobias Glasow beendet Rolf Sutter nach über vier Jahren seine Tätigkeit als Trainer und Sportlicher Leiter des Leistungsbereichs der Jugend und übergibt wie bereits vor der Saison angekündigt an Toni Colucci, der damit gewissermaßen nach Hause zurückkehrt.

Der Verein bedankt sich in einer Pressemitteilung und auf der Homepage bei Sutter: „Wir haben riesig von Rolfs Erfahrung und Fachwissen, seinem Engagement und seinem Einsatz profitiert. Die Lücke, die sein Ausscheiden hinterlässt, ist groß.“

Rolf Sutter hat sich seit 1978 bei verschiedenen Vereinen in der Grenzregion einen Namen gemacht. So trainierte er unter anderem den TuS Stetten, den SV Weil und den FC Steinen in der Verbandsliga sowie die Old Boys Basel in der Schweizer Nationalliga B. Von 2013 bis 2016 war er auch als Trainerausbilder beim FV Lörrach-Brombach tätig.

Alter Bekannter: Toni Colucci kehrt als neuer Sportlicher Leiter der Jugend ins Weiler Nonnenholz zurück. | Bild: SV Weil

Nachfolger von Sutter in der Sportlichen Leitung der Jugend beim SV Weil ist Toni Colucci, der bis 2016 über zwei Jahrzehnte beim SV Weil aktiv war, zuletzt als Trainer und Sportlicher Leiter. Dann war es ihm wichtig, auch andere Vereine und Arbeitsweisen im Jugendbereich kennenzulernen.

In dieser Zeit war er für den FV Lörrach-Brombach (Trainer U17 und Sportlicher Leiter Jugend), Concordia Basel (Trainer U14 im Auftrag des FC Basel) und den FC Basel (Co-Trainer U17) tätig. Jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe bei seinem alten Verein im Weiler Nonnenholz.