von Rolf Rombach

Statt eines Weihnachtswunders 2019 kommt es nun vielleicht über ein Jahr später zu einem Happy End für die Ringer der KSV Rheinfelden.

Da der KSV Gottmadingen, südbadischer Oberliga-Meister 2019, in Folge des Corona-Hickhacks des Deutschen Ringerbunds im vergangenen Jahr seinen Leistungsträgern die Chance einräumte, aushilfsweise bei anderen Vereinen zu starten, ist nun ein Teil der bis dahin sehr starken Mannschaft weggebrochen. So schloss sich Eigengewächs Georgios Scarpello, Deutscher und Italienischer Jugendmeister, kürzlich dem Bundesligisten ASV Schorndorf an. Für die Sondersaison war er bereits im Sommer zum ASV Urloffen gewechselt.

Die Hegauer haben nun ihre Konsequenzen gezogen und gehen mit dem KSV Taisersdorf die Wettkampfgemeinschaft Ringkampfsport Hegau-Linzgau (RHL) ein. „Wir haben bereits gute Kontakte miteinander gehabt und wollen diese nun intensivieren“, erklärte Gottmadingens Technischer Leiter Steffen Mack. Ziel sei es, dem eigenen Nachwuchs attraktive Wettkampfmöglichkeiten bieten zu können. Deswegen werde der Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg nicht mehr verfolgt, sondern ein Neuanfang auf südbadischer Ebene.

Somit steht dem KSV Rheinfelden überraschend die Tür zur Rückkehr in die zweithöchste Ringerliga offen, die sonst mit neun Vereinen starten müsste. Als unglücklicher Tabellenachter drohte dem Team von Sascha Oswald und Siggi Knauer der Abstieg, da Vizemeister KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt nicht aufsteigen wollte. Da die RG Hausen-Zell aus der Bundesliga zurückkehren will, wären die Ringer vom Hochrhein abgestiegen, um Platz für die drei Landesmeister zu machen.

Inzwischen hat der KSV Rheinfelden seinen Ligaverbleib beim Südbadischen Ringerverband beantragt, was dessen Sportreferent Ralf Schick wohlwollend aufnahm und an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Regionalliga Baden-Württemberg weitergab.

Kleiner, positiver Nebeneffekt für die neu gegründete RHL: Eventuell könnte diese durch die Verschiebungen einen Platz in der Oberliga Südbaden erhalten, aus der der KSV Taisersdorf 2019 abgestiegen wäre. Wie entschieden wird, klärt sich bereits Anfang Februar. „Wir würden uns natürlich freuen, in der Liga zu bleiben“, bestätigte KSV-Trainer Sascha Oswald mit Blick auf die Derbys gegen die WKG Weitenau-Wieslet und RG Hausen-Zell. Einziger Wermutstropfen: Es gibt kein Stadtduell mehr gegen den TuS Adelhausen II.