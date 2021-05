Regionalsport Hochrhein Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Radsportlerin Helena Bieber will die Kurve kriegen

Helena Bieber kam vor eineinhalb Jahren von Braunschweig in den Südschwarzwald. 22-Jährige lebt mit Ex-Amateurweltmeister Christian Müller in Niederhof. Ihr Freund ist auch ihr Sportlicher Leiter im RSG Gießen Biehler Women Cycling Team. Sieg beim Bundesliga-Auftakt in Karbach. Ab 25. Mai Start bei der „Lotto Thüringen Ladies Tour“. Zeitfahr-Spezialistin würde auch gern auf der Bahn „performen“.