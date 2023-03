Radsport: – Vor einer Premiere stehen am Wochenende die Radballer des RSV Wallbach. Sie richten am Samstag, ab 14 Uhr, und am Sonntag, ab 10 Uhr, in der Flößerhalle, erstmals zwei baden-württembergische Meisterschaften zur gleichen Zeit aus. Parallel auf zwei Spielfeldern treten insgesamt 16 Mannschaften um die Titel an.

Zu den Favoriten im Feld der U17-Jugend zählen die letztjährigen Deutschen U15-Vizemeister Kimi Schrott und Jonathan Kranz. Das Wallbacher Duo hat sich gegen die Mannschaften aus Kemnat, Reichenbach, Graben/Karlsruhe, Langenschiltach, Lauterbach und Gärtringen einen Platz auf dem Siegertreppchen vorgenommen.

Favoriten: Einen Platz auf dem Treppchen steuern Kimi Schrott (vorn) und Jonathan Kranz (RSV Wallbach) an. Bild: Scheibengruber | Bild: Scheibengruber, Matthias

Mitmischen wollen auch die U19-Junioren des Gastgebers, Mika Schrott und Lukas Stocker. Sie treffen auf die Konkurrenz aus Reichenbach, Sulgen, Langenschiltach, Waldrems sowie drei Teams aus Gärtringen – darunter die amtierenden Europameister Luis Müller und Loris Ferrari.

Außenseiter: Lukas Stocker (links) und Mika Schrott (RSV Wallbach) setzen nach langer Pause auf Heimvorteil. Bild: Scheibengruber | Bild: Scheibengruber, Matthias

Allerdings fehlt den beiden Wallbachern nach längerer Verletzungspause noch etwas Wettkampfpraxis. So dürfte das Turnier eher zur Generalprobe fürs Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft reichen. Für diesen Wettbewerb sind alle Mannschaften der beiden Altersklassen bereits qualifiziert.