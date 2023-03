Radball: – Einen Auftakt nach Maß erwischten die Radballer des Gastgebers RSV Wallbach bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der heimischen Flößerhalle. Beide Mannschaften – die U19-Junioren und die U17-Jugend – gewannen alle drei Spiele am Samstag. Fortgesetzt werden die Turnierspiele, an denen insgesamt 16 Mannschaften teilnehmen, am Sonntag, um 10 Uhr.

Schrott/Kranz starten furios

Die U17-Junioren Kimi Schrott und Jonathan Kranz wurden auf dem etwas kleinen Zusatzspielfeld in der Flößerhalle ihrer Rolle des Mitfavoriten als letztjährige Deutsche Vizemeister der U15-Schüler durchaus gerecht. Das von Timo Reinartz betreute Duo startete mit einem 9:1 gegen die SG Graben/Karlsruhe ins Turnier, legte ein 3:1 gegen Denkendorf nach und holte sich zum Abschluss des ersten Tages ein weiteres 3:1 gegen Gärtringen.

Klare Linie: Für Trainer Timo Reinartz und die U17-Jugend des RSV Wallbach, Jonathan Kranz (links)und Kimi Schrott läuft es prima bei den baden-württembergischen Meisterschaften in heimischer Halle. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Den zweiten Spieltag eröffnen Schrott/Kranz als Tabellenzweiter am Sonntag, um 10 Uhr, gegen die ebenfalls noch unbesiegten Lauterbacher. Weitere Gegner sind Langenschiltach, Reichenbach und zum Abschluss das aktuell auf Rang eins stehende Team aus Kemnat.

Schrott/Stocker sind heiß auf Gärtringen

Waren die Vorgaben der U19-Junioren Mika Schrott und Lukas Stocker nach längerer Verletzungspause eher bescheiden, überraschte das Duo mit drei Startsiegen und steht hinter Gärtringen auf Platz zwei.

Sekunden vor der Schlusssirene machten sie zum Auftakt das umjubelte 3:2 gegen den Waldrems perfekt, legten ein 6:4 gegen Langenschiltach nach und beendeten den ersten Tag mit einem 6:3 gegen Reichenbach.

Es läuft: Trainer Michael Post freut sich mit den U19-Junioren Mika Schrott (rechts) und Lukas Stocker (Mitte) vom RSV Wallbach. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Unterbrochen vom Spiel gegen Sulgen werden die drei Partien gegen die Abordnung aus Gärtringen, die mit drei Mannschaften am Turnier teilnimmt. Höhepunkt der Trilogie wird für das von Michael Post betreuter Wallbacher Team das Aufeinandertreffen mit dem Team Gärtringen I sein.

Luis Müller und Loris Ferrari sind amtierende Junioren-Europameister und haben in den ersten vier Spielen in Wallbach nur zwei Tore kassiert. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Oberliga, unterlagen die Wallbacher vor fünf Wochen mit 1:6. Zum Saisonauftakt unterlagen sie im Oktober mit 3:8.