Radsport: – Langsam aber sicher dürfte der Puls steigen. Mit drei Mannschaften ist die Region am Wochenende bei den Deutschen Radball-Meisterschaften für den Nachwuchs vertreten. In der U19 tritt der RSV Öflingen an. Der RSV Wallbach ist in der U17 und U15 vertreten. Ermittelt werden die Titelträger in den Altersklassen beim RV Pfeil Plattenhardt, der die Spiele in der Höhensporthalle im Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt ausrichtet.

U19-Junioren: – Moritz Schubach und Marc Huber vom RSV Öflingen sind mittlerweile schon „alte Hasen“, was die Teilnahme an Deutschen Meisterschaften angeht. Nach vierten Plätzen in der U13 (2015) und U15 (2017) holten sie 2019 die Silbermedaille in der U17. Das Duo zählt derzeit zum Besten seiner Altersklasse, was auf dem Parkett dem mit Rosshaar gefüllten Ball nachjagt. Die aktive Teilnahme an den Europameisterschaften, Ende August in Altdorf/Schweiz, mussten die Öflinger, die aktuell ihre Verbandsliga-Gruppe mit sieben Siegen souverän anführen, allerdings ihren Konkurrenten Robin Bluthardt und Chris Rapp vom RV Kemnat überlassen.

Im Finale um die baden-württembergische Meisterschaft hatten Schubach/Huber gegen Bluthardt/Rapp mit 1:2 verloren. Neben dem RSV Öflingen und den Jungs aus Kemnat zählen auch Nils Kebsch und Manuel Paschka von der SG Langenwolschendorf zu den Favoriten. Das Duo aus Thüringen hatte 2019 den U17-Titel vor den Öflinger ohne Niederlage gewonnen.

Zuversicht: Lukas Stocker (links) und Mika Schrott (RSV Wallbach) waren 2019 schon Vierte in der U15. | Bild: Scheibengruber, Matthias

U17-Junioren: – Zum zweiten Mal sind Mika Schrott und Lukas Stocker vom RSV Wallbach dabei. Sie starteten 2019 in der U15 und spielten sich bei ihrer Deutschen Meisterschaft auf den vierten Platz.

Das Duo spielt mittlerweile in der U19-Oberliga, ist nach vier Spielen noch unbesiegt. Die Quali zur Deutschen gelang Schrott/Stocker mit nur einer Niederlage.

Unbesiegt: Kimi Schrott (links) und Jonathan Kranz (RSV Wallbach) wollen in Filderstadt vorn mitmischen. | Bild: Monika Schrott

U15-Junioren: – Jonathan Kranz und Kimi Schrott vom RSV Wallbach blicken ebenfalls ihrer zweiten Deutschen Meisterschaft entgegen. In der Altersklasse U13 sicherten sie sich 2019 den sechsten Platz.

Sie reisen als Tabellenführer der U17-Oberliga in Filderstadt an. In der Qualifikation blieb das Duo ohne Niederlage.