Rothaus-Bezirkspokal: – Mit dem Pokalknaller zwischen den Bezirksligisten TuS Binzen und SG Mettingen/Krenkingen geht‘s morgen in die dritte Pokalrunde. Beide Teams zählen in der Liga zum Kreis der Favoriten und starteten am Wochenende mit Siegen in die neue Saison.

Von den weiteren vier Bezirksligisten spielt nur Aufsteiger TuS Stetten gegen den A-Kreisligisten FC Kandern zu Hause. Auswärts treten der SV Blau-Weiß Murg beim B-Kreisligisten SV Albbruck, der VfR Bad Bellingen beim A-Kreisligisten FC Bergalingen und der FC Wittlingen beim A-Kreisligisten FC Hauingen an. Das sechste Achtelfinale trägt der B-Kreisligist SC Niederhof/Binzgen gegen den A-Kreisligisten SV Waldhaus. Alle Spiele am Mittwoch werden um 19.30 Uhr angepfiffen.

Zwei Spiele sind verlegt

Verlegt sind das Bezirksliga-Duell zwischen dem TuS Efringen-Kirchen gegen die SG FC Wehr/Brennet (Mittwoch, 13. September) sowie der Partie des SV Jestetten (Bezirksliga) gegen den C-Kreisligisten SC Haagen auf den Nationalfeiertag, 3. Oktober. Die Viertelfinals sind auf 24./25. Oktober angesetzt.