Fußball-Landesliga vor 19 Stunden

Platzpremiere beim FSV Rheinfelden und Hoffen auf die Wende beim SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden spielt am Samstag erstmals in seiner neuen „NaturEnergie Arena“. Gegen den FC Freiburg-St. Georgen will die Mannschaft von Trainer Werner Gottschling auch im 13. Saisonspiel unbesiegt bleiben. SV 08 Laufenburg hofft nach drei Niederlagen in Folge am Samstag gegen die SG Nordweil/Wagenstadt auf Punkte.