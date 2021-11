Sportschießen: – Es ist das Los der Schützen, dass sie von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Nur wenige haben wohl an jenem 16. Februar 2020 mitbekommen, dass den Luftpistolenschützen des SV Albbruck-Kiesenbach der Aufstieg in die 2. Bundesliga Südwest gelungen ist. Nach einem Jahr Corona-Pause war Saisonstart mit acht Teams, darunter die Aufsteiger aus Albbruck.

Der Saisonstart war nicht gerade optimal: In Sandhausen kassierte das Albbrucker Quintett um Routinier Thomas Albiez aus Oberalpfen vor knapp vier Wochen jeweils zwei 2:3-Niederlagen gegen den SV Schwenningen und den SV Waldorf. Beim Heimkampf in Neustadt an der Hochfirstschanze setzte es dann eine 1:4-Niederlage gegen die Schützen des SSV Sandhausen.

SV Albbruck-Kiesenbach Kader und Termine der Luftpistolenschützen Kader: Lukas Höck (19/Albbruck), Thomas Albiez (59/Oberalpfen), Myriam Lasry (37/Hornussen/CH), Marvin Dumke (27/Wallbach), Markus Höck (19/Albbruck), Tamara Sophie Gisy (17/Dogern), Wilfried Glembock (59/Hessen), Anika Dyrcenko (Dogern).

Termine: Am 12. Dezember treffen die Albbrucker Pistolenschützen in Ötlingen auf den TSV Ötlingen und den SK Aalen-Neßlau. Gegner am 16. Januar 2022 in Pforzheim sind die SG Pforzheim und der SV Eckartshausen.

Die Albbrucker mussten für ihren Heimkampf nach Neustadt ausweichen, weil ihre Anlage in Kiesenbach nicht die technischen Anforderungen der 2. Bundesliga erfüllt: Statt den obligatorischen zwölf haben die Albbrucker nur neun Stände. Für die Ermittlung der Treffer benutzen die Albbrucker noch eine Zuganlage und lesen auf den Kartons die geschossenen Ergebnisse ab. Auf den professionellen Anlagen läuft das schon alles elektronisch und wird auf Bildschirmen übermittelt.

Thomas Albiez – Deutscher Meister mit dem ESV Weil

Thomas Albiez ist gewissermaßen der Kapitän der Albbrucker. Der 59-Jährige war in seinen Bestzeiten einer der erfolgreichsten Schützen unserer Region. Von 2000 bis 2004 war er im Kader des Deutschen Schützenbundes, wurde 2006/07 mit dem ESV Weil Deutscher Mannschaftsmeister mit der Luftpistole. „Als ich im Nationalkader war, hab ich täglich mindestens eine Stunde trainiert, bin viele Wochenenden zu Training und Wettkämpfen weg von meiner Familie gewesen“, erinnert er sich. Den ganz großen Coup hat er knapp verpasst. „In München hat mir mal ein Ring gefehlt für die EM-Qualifikation“, blickt er heute ohne Wehmut zurück.

Thomas Albiez, SV Albbruck-Kiesenbach: „Im Training schießen wir wie die Weltmeister. Im Wettkampf spukt das Hirngespinst Zweite Bundesliga in den Köpfen herum. Diesen Druck müssen wir aber total ausblenden.“ | Bild: Welte, Gerd

Bei den ausstehenden Wettkampftagen am 12. Dezember in Ötlingen und am 16. Januar 2022 in Pforzheim wollen die Albbrucker die Punkte für den Ligaverbleib einspielen. Albiez, der seit 20 Jahren Pistolentrainer ist, weiß genau, woran es bisher mangelte: „Im Training schießen wir wie die Weltmeister. Im Wettkampf spukt das Hirngespinst Zweite Bundesliga in den Köpfen herum. Diesen Druck müssen wir aber total ausblenden.“

Das Team: Den Kader der Zweitbundesliga-Pistolenschützen des SV Albbruck-Kiesenbach bilden (von links) Markus Höck, Thomas Albiez, Marvin Dumke, Lukas Höck, Tamara Sophie Gisy, Anika Dyrcenko, Myriam Lasry und Wilfried Glembock. | Bild: SV Albbruck-Kiesenbach

Positiv sei, so Albiez, dass die Albbrucker auf ein junges Team setzen können. Die Zwillinge Lukas und Markus Höck aus Albbruck sind 19, Tamara Sophie Gisy aus Dogern sogar erst 17. Das sei eher untypisch. „Oft sind die Eltern dagegen, dass ihre Kinder zum Schießen finden“, sagt Albiez. „Die einzige Chance, Nachwuchs für unseren Sport zu begeistern, hat uns die FEZ-Aktion der Gemeinde geboten“, erinnert er sich, schränkt aber sogleich ein: „Das Bogenschießen zieht mehr als das Pistolenschießen.“ Der SV Albbruck-Kiesenbach hat nämlich auch eine Bogensport-Abteilung.

Dennoch ist Albiez optimistisch, auch in der kommenden Saison mit der Luftpistole in der 2. Bundesliga zu schießen. An Talent und Ehrgeiz liegt es sicherlich nicht.