Tischtennis: – Der Jestetter Pedro Pelz wurde in Ahrensburg bei Hamburg deutscher Meister im Einzel und Doppel in der Altersklasse Ü50. Bereits im vergangenen Jahr hatte er beide Titel gewonnen.

Bei der Senioren-DM sind in allen Alterskategorien jeweils nur die besten 32 des Landes startberechtigt, die sich über die Regionalmeisterschaften der einzelnen Landesverbände qualifizieren müssen.

Nach der Gruppenphase ohne Satzverlust in allen drei Einzeln rang Pelz im Achtelfinale Ahmet Topal vom Hessischen Tischtennisverband nach Abwehr von mehreren Matchbällen nieder. Im Entscheidungssatz lag Pelz, der auch Schweizer Nationaltrainer ist, wie in den Sätzen eins und drei von Beginn an klar zurück. Beim Stand von 0:5 ging es zum Seitenwechsel. Mit einer Energieleistung drehte der Linkshänder den Satz und das gesamte Spiel noch mit 12:10 zu seinen Gunsten.

Sieg gegen Nummer 1 der Setzliste

Im Viertelfinale traf Pelz auf den top-gesetzten Detlef Stickel (TTC Tuttlingen/TTV Baden-Württemberg). Die beiden ersten Sätze gingen glatt an den Jestetter, der die letzten drei vorangegangenen Direktpartien jeweils mit 3:2 für sich entschieden hatte. Ab dem dritten Durchgang spielte Stickel aggressiver und wechselte die Taktik, so dass das Spiel kippte. Auch in dieser Partie wurden die Seiten, aus Sicht von Pelz, im Entscheidungssatz bei 0:5 gewechselt. Erst beim Stand von 0:6 startete er die Aufholjagd. Über 8:6 und 9:7 und 9:9 setzte er sich mit 11:9 durch.

Das Halbfinale gegen die Nummer 3 der Setzliste, Jan Hermann (Berlin) und das Finale gegen Stefan Kraus (Bayern) waren jeweils souveräne 3:0-Siege.

Mit Detlef Stickel zusammen verteidigte Pelz auch seinen Doppeltitel aus dem vergangenen Jahr.