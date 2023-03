Fußball-Landesliga: – „Wir bekommen zwei unnötige Gegentore aus dem Nichts. Für mich hat das Spiel keinen Gewinner verdient gehabt. Ich sehe es sogar eher so, dass wir einen Tick stärker waren, auch spielerisch“, lautete das Fazit des Laufenburger Trainers Michael Hagmann nach der 0:2-Niederlage bei Spitzenreiter VfR Hausen.

Fußball SV 08 Laufenburg verliert bei Spitzenreiter VfR Hausen mit 0:2 – und wir haben Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

Die Gäste begannen gut. Immer wieder gelangen Vorstöße über die Flügel, allerdings kamen die Flanken und Pässe im Sechzehner nicht an die Mitspieler. Die erste, beste Chance hatte Bujar Halili mit einem Distanzschuss, den VfR-Torwart Oliver Gümpel aus dem Winkel fischte (8.).

Fußball-Landesliga in Zahlen Das Spiel im Stenogramm VfR Hausen – SV 08 Laufenburg 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (25.) Ries; 2:0 (69./ET) Mendy. – SR: Robert Franke (Oberharmersbach).

SV 08 Laufenburg: Joachim – Zölle, Nowak (68. Malzacher), Hackenberger – Mendy, M. Schmidt (70. Palit), Schneider (56. Baldean), Denz, Knab – Halili, Illmann (56. Gläsemann).

Führung durch Florian Ries

1:0 durch Florian Ries Video: Neithard Schleier

Ab der 20. Minute kam der VfR Hausen stärker auf und durch einen Gegenstoß zur Führung durch Florian Ries (25.).

Chance von Sandro Knab Video: Neithard Schleier

Fünf Minuten später wäre den Gästen fast der Ausgleich gelungen, doch Sandro Knab scheiterte knapp an Gümpel. Auf der Gegenseite parierte Nicklas Joachim, der das Tor der Gäste hütete, mit dem Fuß gegen den völlig freien Ries.

Sandro Knab an den Pfosten Video: Neithard Schleier

Kurz vor der Pause landete einen abgefälschter Schuss von Knab am Pfosten (43.).

VfR Hausen: Latte, aber Abseits Video: Neithard Schleier

Nach der Pause bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spiel, und der VfR Hausen setzte nur gelegentliche Nadelstiche. In der 67. Minute die Riesenchance auf den Ausgleich: Über Knab und Denz kam der Ball zu Halili. Dessen Flanke landet auf halbrechts bei Mendy, der den Ball satt knapp am Tor vorbei setzte.

Fußball FC Erzingen will die ersten Punkte in diesem Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Mendy wurde im Gegenzug zum Pechvogel: Eine scharfe Hereingabe des VfR wollte er am langen Pfosten klären und bugsierte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Florian Ries vergibt Video: Neithard Schleier

In der 77. Minute parierte Joachim einen Alleingang von Ebrima Sowe Musu Jaiteh. In der 80. Minute köpfte Knab eine Halili-Flanke am langen Pfosten aus vier Metern am Tor vorbei.

Jürgen Rudigier, Trainer SV 08 Laufenburg: „Wir bekommen zwei unnötige Gegentore aus dem Nichts. Für mich hat das Spiel keinen Gewinner verdient gehabt. Ich sehe es sogar eher so, dass wir einen Tick stärker waren, auch spielerisch.“ | Bild: Jürgen Rudigier

Michael Hagmann ärgerte sich ein wenig: „Die ersten 30 Minuten gehörten klar uns. Wir hatten das Spiel in der Hand. Wenn Paul Mendy trifft, steht es 1:1 und dann bin ich überzeugt, dass wir auch das 2:1 nachlegen können“, so der Trainer, der von einer „bitteren Niederlage“ sprach und sich hinter sein Team stellte: „Ich kann meiner Mannschaft heute nicht viel vorwerfen.“

Fußball SV 08 Laufenburg dreht die Partie und feiert noch einen souveränen Sieg Das könnte Sie auch interessieren

Bei Ballverlusten in der Gegenbewegung und im Gegenpressing habe sein Team noch Luft nach oben. „Es war auch klar, dass der VfR Hausen schnell umschaltet. Sie haben schnelle und erfahrene Flügelspieler. Sie stehen zurecht da oben. Sie verteidigen es gut weg, und vorn sind sie eiskalt.“