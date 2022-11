Tennis: (gew) Zum 19. Mal richtete der TC Eggingen in Kooperation mit der Tennisschule „Tennis and more“ den Hochrhein-Cup für den Nachwuchs in der Tennishalle Lauchringen aus. 68 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren aus insgesamt acht Vereinen nahmen teil. In elf Konkurrenzen wurden die Siegerinnen und Sieger in den Altersklassen ermittelt.

Tennis Tim Rühl würde gern als Tennisprofi spielen Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Ältesten der Altersklasse U18 siegte bei den Juniorinnen Carola Tröndle (TC Erzingen) vor Leonie Malzacher (TC Eggingen). Tatjana Tröndle (TC Erzingen) wurde Dritte. Bei den Jungen der U18 freute sich Anton Backhaus (TC Höchenschwand) über den Sieg. Zweiter wurde Diego Plag vor Lenny Spielmann (beide TC Görwihl).

Bei den Juniorinnen der U14 räumte der TC Eggingen ab. Hier setzte sich Natalie Frei vor Santina Malzacher und Marie Fehrenbacher durch. Bei den Jungen dieser Klasse gewann Leon Gerspach (TC Görwihl) vor Lars Bannwitz (TC Lauchringen) und Luca Briechle (TC RW Tiengen).

In der U12 siegte Leonard Hoffmann vor Fabian Berger (beide TC Eggingen) und Vincent Herbig (TC Erzingen). Auf dem Großfeld war Jakob Backhaus (TC Höchenschwand) der Beste. Dahinter folgten Fabian Lohn (TC Erzingen) und Lia Sinnemann (TC RW Tiengen).

Talente: Auch die Kleinfeld-Kinder gaben beim Hochrhein-Cup des TC Eggingen ihr Bestes. | Bild: Tennisclub Eggingen

Weitere Platzierungen

Midi-Feld, U11: 1. Peter Überall; 2. Danielle Tröndle (beide TC Erzingen); 3. Luise Tamm (TC RW Tiengen) und Victoria Herbig (TC Erzingen). – U9: 1. Marius Spielmann (TC Dogern); 2. Lorenz Schreiber (TC RW Tiengen); 3. Carina Frei (TC Eggingen) und Leonhard Reuber (TC RW Tiengen).

Kleinfeld, U10: 1. Hanna Bölle (TC Eggingen); 2. Jan Baumer (TC Erzingen); 3. Fred Hajden (TC Eggingen). – U8/9: 1. Carlo Preter (TC Tengen); 2. Carina Frei (TC Eggingen); 3. Matthias Wolber (TC RW Tiengen). – U7: 1. Jannick Kümmerle (TC RW Tiengen); 2. Jona Schöpf (TC Görwihl); 3. Florian Geng (TC Eggingen).